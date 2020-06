Sossio Aruta al Grande Fratello Vip 5?/ “Un viaggio incompleto, ho ancora tanto…”

Sossio Aruta pronto a tornare al Grande Fratello Vip? L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, ha partecipato all’edizione vinta da Paola Di Benedetto, ma la sua avventura nella casa più famosa d’Italia potrebbe ricominciare. Con un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, Sossio lancia indirettamente un messaggio ad Alfonso Signorini, alle prese con i casting per la prossima edizione del reality che comincerà a settembre. “Prima o poi ci tornerò, non mi sono confessato abbastanza”, ha scritto Sossio pubblicando una foto del confessionale. Quella dell’ex cavaliere del trono over è stata un’esperienza breve, ma fortissima. Sossio, infatti, ha conquistato immediatamente il pubblico che gli haregalato la finalissima e nella casa è stato totalmente se stesso. Signorini, dunque, accetterà di concedergli una seconda occasione?

SOSSIO ARUTA NOSTALGICO: IL RICORDO DEL GRANDE FRATELLO VIP

Dopo Uomini e Donne e Temptation Island Vip, Sossio Aruta ha vissuto con entusiasmo l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip anche se, ammette, che gli sarebbe piaciuto viverla sin dal primo giorno. “E’ stata un’esperienza molto forte, mi dispiace solo essere arrivato per ultimo e troppo tardi e con la pandemia in corso. Oserei definirlo un viaggio incompleto. Avevo ancora tanto da raccontare, da risolvere e da far sapere sulla mia persona”, scrive Sossio su Instagram. Il compagno di Ursula Bennardo, dunque, sarebbe pronto a varcare nuovamente la famosa porta rossa della casa di Cinecittà. Sossio ritiene che il percorso breve rispetto a quello degli altri concorrenti lo abbia penalizzato un po’, ma nonostante tutto, si considera comunque fortunato essendo riuscito ad arrivare terzo in classifica. Poi ipotizza un suo ritorno nella casa in stile Patrick. Signorini, dunque, inserirà Sossio anche nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip?





