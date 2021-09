Sossio Aruta cancella post su addio a Ursula Bennardo/ “Ho sbagliato, c’è speranza…”

Sossio Aruta fa un piccolo passo indietro rispetto alla fine della sua storia con Ursula Bennardo, la donna conosciuta grazie a Uomini e Donne e dalla quale ha avuto una figlia, Bianca. Sossio, ex cavaliere del trono over, nei giorni scorsi aveva annunciato a sorpresa la rottura con un post su Instagram dal titolo “game over”. Una scelta che era stata molto criticata dagli utenti e dalla stessa ex compagna, anche lei a quanto pare colta di sorpresa per il tempismo con cui Aruta avrebbe scelto di comunicare la sua decisione.

Nel suo post Sossio si rivolgeva proprio ai suoi fan asserendo di aver deciso di comunicare, seppur con tristezza, la fine della relazione con Ursula “per incompatibilità caratteriali”. L’uomo aveva quindi annunciato nel discusso post: “La nostra storia è arrivata al capolinea”. Dopo le critiche da parte dei fan della coppia e la reazione della stessa Ursula però, Sossio ha deciso nelle passate ore di eliminare il post social e spiegarne anche le ragioni. La crisi nella coppia purtroppo sarebbe ormai appurata, ma Aruta ha voluto cancellare quel “Game over” che tanto aveva fatto discutere, lasciando una piccola porticina aperta.

Sossio Aruta cancella il post di addio a Ursula Bennardo e si scusa

Potrebbe esserci una riconciliazione tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo? L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne sembra quasi sperarci, almeno stando alle sue stesse parole dopo la cancellazione del post con il quale annunciava la fine della loro storia. “Come si suol dire, quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare ma io non sto giocando e ci metto la faccia, come sempre perché sono una persona pulita, sincera e soprattutto vera. Ho eliminato il post semplicemente perché ho sbagliato, ho fatto uno scivolone scrivendo Game over, certamente non volevo paragonare la mia storia d’amore con la mia compagna Ursula e mia figlia Bianca come un gioco”, ha spiegato in un video pubblicato sul suo profilo.

Sossio quindi fa mea culpa ed ammette: “Ho sbagliato, sbagliare è umano e infatti ho eliminato il post”. Poi rivolgendosi ai fan ha lasciato intendere buone speranze di riconciliazione con la madre della piccola Bianca: “La speranza è l’ultima a morire”. Semmai dovessero esserci novità in merito, ha aggiunto che sarebbe stato lui stesso ad avvisare i suoi follower, “perché avete condiviso con noi le nostre emozioni e questa storia d’amore”. A suo dire, la crisi tra loro sarebbe emersa prima o poi, dunque ha deciso di essere lui a comunicarla direttamente in prima persona: “vi terrò al corrente io, poi tutto il resto, Uomini e donne, chiacchiere, falsità ecc, lascio a voi i pettegolezzi, questa è realtà non è finzione”, ha concluso.



