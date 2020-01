Sossio Aruta come Ibrahimovic/ “Mai mollare. Sono qua per chi cerca un attaccante”

Sossio Aruta non ha ancora intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. A 49 anni, l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, spera di tornare a giocare per raggiungere i 400 gol in carriera. All’obiettivo mancano ancora 20 reti e Sossio spera di poterlo raggiungere nei prossimi mesi. Sossio, infatti, si ritirerà a maggio, ma prima spera di riuscire ad avere un’ultima possibilità, esattamente come è accaduto a Zlatan Ibrahmovic che è tornato ad indossare la maglia del Milan. “La speranza è l’ultima a morire…… Nothing impossible……Vedi Ibrahimovic. Mai dire mai, non mollare mai”, scrive Sossio su Instagram. Per riuscire a realizzare il suo sogno, Sossio lancia un appello alle varie società di calcio che sono alla ricerca di un attaccante per concludere la stagione.

SOSSIO ARUTA: “CERCO UNA SQUADRA, SE AVETE BISOGNO DI UN ATTACCANTE SONO QUA”

Diventato papà per la terza volta da pochi mesi con la nascita della piccola Bianca, frutto del suo amore con Ursula Bennardo, Sossio Aruta, oltre ad avere un lavoro normale, coltiva il sogno di poter continuare a giocare a calcio prima di dedicarsi all’allenamento. “Questo è il mio ultimo appello per raggiungere i 400 gol in carriera” – annuncia in un video Sossio – “Nel prossimo video vi renderò partecipi di come attaccare le scarpe al chiodo per sempre sperando, poi, di iniziare una nuova carriera come allenatore”, aggiunge. Prima dell’addio al calcio giocato, però, Sossio vorrebbe ancora scendere in campo per realizzare nuovi goal. “La speranza è l’ultima a morire. Mancano ancora 4 mesi e spero di trovare ancora squadra. Sono ancora alla ricerca. Mancano ancora venti goal. Se qualcuno ha bisogno di un attaccante io sono ancora libero. Sono qua a disposizione, contattemi in privato. Speriamo che il nuovo anno inizi con il botto altrimenti i chiodi sono pronti nel muro e bisogna solo mettere le scarpette e dire ciao”, conclude Sossio.





