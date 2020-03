Sossio Aruta contro Antonio Zequila/ “Pagherà caro quello fatto ad Adriana Volpe”

Sossio Aruta continua a tramare contro Antonio Zequila all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. Durante la scorsa notte, infatti, l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, si è ritrovato a parlare con Antonella Elia, Andrea Denver e a Paola Di Benedetto avanzando una ipotesi sul televoto di mercoledì prossimo. Sossio è convinto che nello scontro a tre tra Paolo Ciavarro, Patrick Pugliese e Antonio Zequila ad essere eliminato dalla casa sarà proprio l’attore napoletano “colpevole” di aver giocato sporco con una delle concorrenti più amate di questa quarta edizione vip del reality show. Di chi parlava Sossio? Naturalmente di Adriana Volpe, la bellissima conduttrice costretta ad abbandonare il gioco per motivi di famiglia che, durante la sua permanenza all’interno della casa, è stata più volte al centro di un presunto gossip lanciato da Zequila. “Per me lui pagherà caro quello che ha fatto ad Adriana Volpe…La gente, purtroppo per lui, non dimentica…” ha detto Sossio parlando proprio dell’attore napoletano.

Antonio Zequila fuori dal Grande Fratello? L’ipotesi di Sossio Aruta e Antonella Elia Non è solo Sossio Aruta a pensare che sarà Antonio Zequila il prossimo concorrente ad essere eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip 2020. A confermare l’ipotesi dell’ex cavaliere di Uomini e Donne è stata anche Antonella Elia che ha precisato: “in questo modo verrà finalmente vendicata Adriana Volpe…”. Tutti coesi all’interno della casa del GF VIP 4 nel pensare che sarà proprio Zequila il prescelto dal pubblico da casa a lasciare il gioco; del resto nelle ultime settimane in tanti hanno trovato cambiato l’attore che è riuscito a scontrarsi anche con Teresanna Pugliese. Oltre a Sossio e Antonella Elia, anche Paola Di Benedetto e Andrea Denver sono convinti che sarà proprio Zequila a perdere al televoto contro Patrick e Paolo. Sarà davvero così? Per scoprirlo non resta che seguire la diretta della prossima puntata del GF VIP 4 in onda mercoledì 1 aprile 2020 in prima serata su Canale 5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA