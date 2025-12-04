Sossio Aruta di Uomini e Donne: tra la nuova fidanzata e rapporti pessimi con l'ex Ursula Bennardo: "Guerra ancora una guerra in atto"

Chi è la nuova fidanzata di Sossio Aruta di Uomini e Donne: “Voglio preservarla”

Protagonista assoluto delle scorse edizione di Uomini e Donne, lo storico cavaliere Sossio Aruta ha concesso una lunga intervista a Casa Lollo. Ex volto anche di Temptation Island e Grande Fratello archiviata la lunga relazione con l’ex dama Ursula Bennardo dalla quale è nata la figlia Bianca, Sossio ha una nuova fidanzata di cui non ha molto parlato nell’intervista. Innanzitutto ha premesso: “Sono molto contento e felice è un momento molto sereno e finalmente è arrivato un raggio di sole e me lo sto godendo tutto.”

Perchè Cinzia e Rocco si sono lasciati dopo Uomini e Donne?/ "Successe cose molto strane"

Chi è la nuova fidanzata di Sossio Aruta ex volto di Uomini e Donne? L’ex cavaliere non si è sbilanciato molto ed ha rivelato solo che non mostra il suo volto perché è una persona molto riservata e vuole preservarla. È bellissima, napoletana come lui e lavora lontano dal mondo dello spettacolo. La donna ha riempito il suo cuore di gioia ma non vuole esporla in nessun modo non rivelando persino neanche il nome. Sossia durante l’intervista ha poi parlato degli attuali protagonisti del dating show dichiarandosi amico di Federica Matrostefano ma ha difeso Agnese De Pasquale che ha scelto di uscire insieme a Roberto: “Federico è un mio amico ma è stato un po’ ambiguo quindi Agnese ha fatto la scelta giusta”

Angela, ex corteggiatrice di Flavio Ubirti a Uomini e Donne: "Ecco perché autoeliminata"/ Silenzio rotto

Sossio Aruta e Ursula Bennardo di Uomini e Donne: come sono i rapporti oggi: “C’è una guerra in atto”

La nuova fidanzata di Sossio Aruta di Uomini e Donne è un ‘raggio di sole’ in un momento difficile della sua vita. I rapporti con la sua ex compagna Ursula Bennardo non sono per nulla sereni e distesi: “Sulla mia ex non intendo dire nulla, non voglio parlare del passato ma la situazione del rapporto era pessima ed è rimasta pessima e mi godo il mio bellissimo presente.” Subito dopo ha aggiunto lapidario: “La guerra è ancora in atto” ed infine ha sentenziato che secondo lui se l’ex trovasse un nuovo compagno raggiungerebbe la sua stessa serenità e questo sarebbe un bene soprattutto per la figlia Bianca: “Prima questa persona raggiunge la pace prima mia figlia crescerà in pace”

