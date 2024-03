Sossio Aruta di Uomini e Donne sbotta: “Tradimento di Ursula Bennardo? Ecco la verità”/ “Letto notizie fake”

Uomini e Donne, Sossio Aruta rompe il silenzio: “Tradimento di Ursula Bennardo? Smentisco categoricamente”

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, ex di Uomini e Donne, si sono lasciati e lo hanno annunciato nei giorni scorsi attraverso i loro profili social. Tuttavia, dopo l’annuncio della fine della loro relazione durata sei anni, in molti hanno iniziato a chiedersi quali fossero i veri motivi della crisi e l’esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato la segnalazione secondo la quale a spingere la coppia a separarsi sarebbe stato un presunto tradimento. Insomma, Ursula Bennardo ha tradito Sossio Aruta?

A fare chiarezza sui motivi della separazione è intervenuto nelle scorse ore proprio il diretto interessato Sossio Aruta che ha smentito categoricamente il tradimento di Ursula Bennardo: “Voglio smentire categoricamente questo tradimento da parte di Ursula che ha causato la rottura della nostra relazione. Sono notizie fake. Non c’è stato nessun tradimento.” E subito dopo ha spiegato com’è nato il fraintendimento: “Tutto nasce da una foto che ho postato insieme a mia figlia, dove ho parlato di ‘io e te non ci tradiremo mai’, ma non intendevo il tradimento fisico. Queste sono voci fake”.

Sossio Aruta difende a spada tratta Ursula Bennardo: “È una persona seria”

Dove le voci ed i rumors su un presunto tradimento alla base della fine della loro relazione, Sossio Aruta è sbottato per difendere pubblicamente l’ex compagna Ursula Bennardo: “La mia ex è una persona seria, siamo stati fedeli l’uno per l’altro per sei anni. Tutte stronzate, notizie fake e smentisco categoricamente.” Insomma, secondo alcuni siti la frase “io e te non ci tradiremo mai”, era chiara frecciata all’indirizzo della sua ex ed è per questo motivo che si è parlato di tradimento e invece alla base della loro rottura non c’è nessuna infedeltà.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono conosciuti ad Uomini e Donne. Si sono frequentati, innamorata e tra alti e bassi la loro storie è proseguita per sei anni coronata dall’arrivo della figlia Bianca, quarta figlia per Sossio, già padre di Daniel, Ciro e Diego nati da un matrimonio precedente. Il loro amore, però, adesso è naufragato definitivamente.











