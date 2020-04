Sossio Aruta/ È guerra con Teresanna Pugliese:”altrimenti ti mando a fare in cul*o” (Grande Fratello Vip)

Sossio Aruta è di nuovo ai ferri corti con un altro concorrente del Grande Fratello Vip 2020, ovvero con Teresanna Pugliese. Durante la cena di ieri sera, i due si sono ritrovati a tavola insieme, da soli visto che il resto del gruppo aveva già mangiato. Nonostante l’ex calciatore abbia deciso di non parlare con l’ex tronista, ha accettato di mangiare il pollo cucinato da Teresanna, che a quel punto gli ha fatto notare alcune cose. “Non ti capisco”, ha detto, “non mi rivolgi la parola, poi prendi il pollo che ho fatto con tanto amore per i miei amici. Hai questo atteggiamento come se gli altri non esistessero. Tu non dici buongiorno, non dici buonasera“. Nei giorni scorsi infatti la Pugliese ha lamentato diverse volte con Patrick Pugliese del fatto che Sossio non le rivolga la parola in alcun modo, con aria di sufficienza. Di fronte all’accusa della ragazza, l’ex Cavaliere però ha deciso di difendersi: “Io non sono falso, non ti calcolo proprio”. Poi ha ribadito di averle chiesto scusa, subito dopo la precedente lite, solo per aver alzato la voce, ma non per i contenuti. “Ora mi cucino da solo, non c’è problema”, ha detto alla fine dell’ennesimo scontro, “io di fame non muoio. Tutte le volte che io ho lavato i piatti non ho mai chiesto un grazie”.

A nulla è servito poi dire a Teresanna che sta evitando di salutarla solo per l’antipatia che lei nutre nei suoi confronti. I toni si sono accesi ancora di più quando l’ex tronista ha dato del cane ad Aruta, che di contro ci è andato giù pesante. “Vatti a sedere sennò ti mando a fare in c**o“. Paola Di Benedetto è dovuta intervenire per fermarlo quando Teresanna, per tutta risposta, gli ha fatto presente che sarebbe meglio pensassea Ursula Bennardo. “Questa è una cafona, una cafona. Sta cafona. Ma come ca**o ti permetti. Sta ignorante“, ha continuato l’ex calciatore. Clicca qui per guardare il video di Sossio Aruta e Teresanna Pugliese. Nei giorni precedenti tra l’altro, Teresanna aveva già manifestato il proprio fastidio riguardo a questo giochetto di Sossio, come lo definisce lei, ovvero del fatto che sia solito ignorarla ogni volta che si incrociano nella Casa. Per Licia Nunez invece è tutto molto chiaro: sarebbe Antonella Elia ad aizzare l’ex calciatore.

Sossio Aruta, Grande Fratello Vip: una poesia, ma…

Sossio Aruta ha schivato l’ennesima lite al Grande Fratello Vip 2020, almeno per quanto riguarda gli ultimi eventi che lo hanno legato ad Antonio Zequila. Qualcuno infatti ha scritto una poesia sull’attore che quest’ultimo non ha per nulla gradito, soprattutto per via di certe etichette che, seppur in anonimo, gli sono state attribuire. Sulle prime Sossio ha cercato di non rivelare gli autori del componimento. Visibilmente amareggiato, Zequila gli ha chiesto allora di cancellare una frase, ovvero “il puffo leccasedere“. Sossio ha cercato di sminuire tutto e poi si è dichiarato d’accordo nel voler cancellare quelle parole, così come Aristide Malnati. “Era per scherzare dai“, ha sottolineato, “per fare rima con le parole che non si trovavano”. L’attore ha chiesto quindi di cancellare tutto, ma poi si è incuriosito dal fatto che l’ex calciatore abbia parlato di quattro o cinque autori. Una rivelazione che ha dato modo ad Antonio di andare un po’ più a fondo sulla questione, fino a strappargli alcuni nomi, come quello di Antonella Elia e Andrea Denver. Anche se il modello ha negato tutto in un secondo momento. “Abbiamo fatto questa rima, ma senza alludere a nulla“, ha detto Aruta. “Siccome non è farina del tuo sacco, perchè ti conosco“, ha detto invece Zequila, “io ti chiedo di cancellarla. Se poi ti fa piacere e non vuoi, lasciala“. Clicca qui per guardare il video di Sossio Aruta e Antonio Zequila.



