Sossio Aruta e Teresanna Pugliese, rissa sfiorata al GF Vip/ “Cafona e ignorante”

Volano parole grosse nella casa del Grande Fratello Vip 2020 tra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese tra i quali non corre buon sangue. Complice un’imitazione fatta da Sossio che ha infastidito Teresanna, i due si confrontano durante la cena. Quello che inizialmente appare un faccia a faccia tranquillo, si trasforma ben presto in un confronto di fuoco. Sossio spiega di non gradire determinati atteggiamenti di Teresanna, rea di non avere stima nei suoi confronti. “Se una persona di me ha una pessima reputazione, io con questa persona non scambio neanche il buongiorno e il buonasera”, spiega Sossio. “Allora non deridermi, sii coerente. Sei un uomo di 50 anni? Fai l’uomo. Tu la mia imitazione non la fai se non mi rispetti e non mi dici neanche buongiorno. Ecco perchè mi ha dato fastidio la tua imitazione”, replica Teresanna. Visibilmente infastidito dalla Pugliese, Sossio decide anche di non mangiare il cibo preparato da Teresanna facendo infuriare ancora di più l’ex tronista di Uomini e Donne.

SOSSIO ARUTA E TERESANNA PUGLIESE, LITE INFUOCATA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020: “CANE CHIAMI QUALCUN’ALTRO”

Sossio Aruta e Teresanna Pugliese non riescono a trovare un punto d’incontro e nella casa del Grande Fratello Vip 2020, sotto lo sguardo degli altri concorrenti, si scambiano insulti e accuse pesante. “Questo l’hai cucinato tu?“, chiede l’ex cavaliere del trono over che, ricevendo risposta affermativa, decido di non mangiarlo. “Come al solito non hai capito un caz*o”, risponde a tono a Teresanna. “Cucina tu, non c’è problema tanto ti sei sempre seduto a tavola come un cane. Io ho giocato con te all’inizio, poi ho visto che sei un cane, che non consideri le persone e non voglio giocare più con te“, ribatte ancora Teresanna. “Vatti a sedere altrimenti di mando a fare in cu*o. Modera i termini perchè cane sarà quel cog*ione che sta con te. Cafona che non sei altro. Cane, ma come ti permetti. Quest’ignorante, cane chiami qualcun’altro”, sbotta Sossio perdendo la calma e costringendo Patrick e Denver ad intervenire per evitare che la situazione degenerasse. Cliccate qui per vedere il video.



