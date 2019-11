Sossio Aruta e Ursula Bennardo/ Altro figlio in arrivo? “Bianca sarà l’ultima”

La nascita della piccola Bianca ha unito ancora di più Sossio Aruta e Ursula Bennardo che, con l’arrivo della figlia, hanno realizzato il sogno di essere finalmente una famiglia. Nei progetti della coppia nata nello studio del trono over di Uomini e Donne c’è anche il matrimonio anche se, per il momento, non c’è ancora la data. I fans, tuttavia, si chiedono se Sossio e Ursula regaleranno ancora un fratellino o una sorellina a Bianca? Entrambi, prima della nascita della loro piccolina, erano già genitori: Ursula era già mamma di tre figli e Sossio papà di due. Una famiglia già abbastanza numerosa a cui si è aggiunta Bianca che, come spiega Ursula ai microfoni del magazine di Uomini e Donne, non avrà altri fratelli o sorelle. “Mantenere tutti questi ragazzi non è semplice. Bianca sarà l’ultima bambina che avrò”, ha spiegato l’ex dama.

SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO DICONO BASTA AI FIGLI

Per Ursula Bennardo e Sossio Aruta, crescere Bianca ed occuparsi degli altri figli è già un grosso impegno. Motivo che spinge entrambi a non allargare ulteriormente la famiglia. “La mia vita è cambiata completamente con l’arrivo di Bianca. Avevo ripreso un po’ in mano la mia vita dopo aver avuto tre figli, ora abbastanza grandi, mentre ora dipendo da lei. Sono felicissima e faccio tutto con grande amore”, ha aggiunto ancora la Bennardo. La nascita di Sossio ha reso estremamente felice Sossio che, al magazine di Uomini e Donne, scherzando, ha dichiarato che “Io e Ursula bisticciavamo sempre perché volevamo entrambi che lei prendesse il meglio di noi due”. Poi ha aggiunto: “Appena è nata ho scoperto che il naso e le labbra sono di Ursula”. E sul matrimonio, Sossio ha ammesso: “Ci stiamo pensando”. “Ma per ora è un’idea astratta”, ha aggiunto Ursula.

