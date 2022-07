Sossio Aruta e Ursula Bennardo in vacanza/ Critiche: “Ma non cercava lavoro?”

Sossio Aruta e Ursula Bennardo: ancora insieme

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono sono tra le coppie più celebri nate a Uomini e Donne. Dopo essere usciti insieme dal dating show di Canale 5, la coppia ha preso parte anche a Temptation Island 2018, rinnovando il loro legame. Nel 2019 poi sono diventati genitori della piccola Bianca. I due sembravano pronti a convolare a nozze, ma si sono sono susseguite voci in merito a una crisi (i due avevano smesso di seguirsi sui social). Ma Sossio e Ursula sono tornati insieme, come ha confermato uno scatto della famiglia riunita pubblicata dal calciatore. Negli ultimi giorni, però, la coppia è finita al centro delle critiche. Facciamo un passo indietro. Lo scorso anno Sossio ha contratto il Covid e poco dopo è stato licenziato: “Ho perso la stabilità economica e da quel momento mi ritrovo senza entrate e ricominciare da zero a cinquant’anni è difficile. Sto cercando di rimettermi in gioco sotto diversi fronti”, aveva detto l’ex cavaliere sulle pagine di Uomini e Donne Magazine.

Ursula Bennardo difende Sossio Aruta e asfalta gli hater/ "Leoni da testiera che diventerebbero scarafaggi…”

Sossio Aruta e Ursula Bennardo: vacanze e critiche per la coppia

Già nel 2020, durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 4, Sossio Aruta aveva rivelato le difficoltà che lo avevano colto in quel periodo: “Non so dove sbattere la testa, continuo a vendere la frutta al supermercato ma non posso sopravvivere così. Vorrei continuare a lavorare nel mondo del calcio come allenatore, ma è tutto fermo e non ho idea di quando potrò portare avanti il mio progetto”, aveva confessato al settimanale Nuovo. Ma nei giorni scorsi Sossio e Ursula hanno pubblicato su Instagram alcuni scatti della loro ultima vacanza in famiglia, attirando molte critiche. “Ma come… Sossio fa appelli che cerca lavoro e poi… Sempre in vacanza! Senza parole! Quanta finzione”, ha scritto un utente. E ancora: “Scusate… ma su un post di Facebook Sossio cercava lavoro oppure mi sbaglio?”.

Sossio Aruta, l'appello su Instagram "Voglio fare l'allenatore"/ "Divulgate la notizia, sono carico!"

