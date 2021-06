Sossio Aruta e Ursula Bennardo positivi al covid/ “Stiamo bene, ma la fortuna più…”

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono risultati positivi al covid. Ad annunciarlo è l’ex dama del trono over di Uomini e Donne che, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, racconta ai followers come l’hanno scoperto. Sossio, prima di partire per Torino dove avrebbe dovuto partecipare ad un evento importante, come richiedono le norme in vigore, prima di mettersi in viaggio, si è sottoposto al tampone. Ursula, per precauzione, ha deciso di fare la stessa cosa ed entrambi i tamponi sono risultati positivi. “Adesso staremo a casa in isolamento”, spiego Ursula che poi rassicura tutti i fans sulle loro condizioni. Fortunatamente, infatti, le condizioni di salute sia di Sossio che di Ursula sono buone e per guarire definitivamente dal covid seguiranno tutte le indicazioni mediche necessarie.

Andrea Zelletta "Se*so con Natalia Paragoni sotto un albero"/ "Posizioni nuove e.."

Sossio Aruta e Ursula Bennardo: “La fortuna più grande è che non siamo stati a contatto con nessuno”

Dopo l’esito positivo del tampone, Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono immediatamente isolati. L’ex dama si sente fortunata per le buone condizioni di salute aggiungendo che “la fortuna più grande è che, negli ultimi giorni, non siamo stati a contatto con nessuno. Persino i miei figli per motivi diversi non erano in casa”, fa sapere Ursula che promette di aggiornare i followers sull’evoluzione. “Mi farete compagnia perchè non so quanto durerà. Spero, ovviamente, il meno possibile“, dice ancora ai followers la Bennardo. “Se non ci fosse stata la partenza di Sossio non avremmo fatto il tampone e non avremmo saputo di avere il covid perchè stiamo bene e non abbiamo febbre e non so l’abbiamo preso. Forse al supermercato perchè, giuro, non c’è altra fonte “, conclude la dama.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ News e anticipazioni 11 giugno: il sogno d'amore di GemmaTina Cipollari lascia Uomini e donne?/ Terremoto in arrivo, Gemma Galgani sostituta..

© RIPRODUZIONE RISERVATA