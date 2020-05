Sossio Aruta e Ursula Bennardo, proposta di matrimonio a Uomini e Donne/ Signorini…

Pubblicità

Sossio Aruta e Ursula Bennardo tornano nello studio di Uomini e Donne per vivere con Maria De Filippi, Gianni Sperti, Tina Cipollari e il pubblico di canale 5 un momento molto emozionante. Dopo aver ribadito la volontà di sposare Ursula durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Sossio Aruta, nello studio dove è stato protagonista di discussioni, ma anche di momenti romantici, elegantissimo ed emozionato, chiederà alla sua Ursula di sposarlo. Il tutto avverrà con un testimone d’eccezione ovvero Alfonso Signorini che, in collegamento, assisterà alla romantica proposta di matrimonio del Re Leone che, per amore della sua Ursula e dei suoi figli, ha deciso di compiere un passo importante come il matrimonio coronando così un amore importante che ha portato già alla nascita della piccola Bianca.

Pubblicità

SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO SI SPOSANO: LA PROPOSTA DI MATRIMONIO A UOMINI E DONNE

Come avevano promesso durante un collegamento con Maria De Filippi nel corso di una puntata del nuovo format di Uomini e Donne, Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tornati nello studio dove si sono conosciuti, innamorati, annunciato di aspettare un figlio e presentato a tutti la piccola Bianca. Nella puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi, alle 14.45 su canale 5, Sossio riuscirà a lasciare senza parole la sua Ursula. La prima ad entrare in studio sarà la Bennardo che accoglierà poi Sossio. L’ex cavaliere, con un grande bouquet di fiori, si inginocchierà chiedendo alla donna che da “due anni gli sta facendo vivere una bellissima storia d’amore” di diventare sua moglie. Quale sarà la risposta di Ursula? Scommettere sul sì non sembra azzardato. Ci sarà, dunque, il lieto fine per una delle coppie più amate tra quelle nate nel parterre del trono over?



© RIPRODUZIONE RISERVATA