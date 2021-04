Sossio Aruta e Ursula Bennardo senza lavoro per il Covid/ “Riusciamo a stare a galla”

Sossio Aruta e Ursula Bennardo formano una delle coppie più belle e amate della storia del trono over di Uomini e Donne. Il sentimento, nato nel programma di Maria De Filippi è cresciuto giorno dopo giorno portandoli a formare una famiglia insieme con la nascita della piccola Bianca. La coppia si è così raccontata in un’intervista rilasciata al settimanale Mio a cui hanno spiegato come riescono ad andare avanti in un momento difficile per tutti. Sossio e Ursula, infatti, a causa del covid, stanno affrontando i problemi della maggior parte degli italiani. Prima della pandemia, Sossio giocava giocava a calcio, in Promozione, nel Casalnuovo e lavorava in un supermercato. Ora, però, è in cassa integrazione.

“È successo a me quello che è successo a tantissimi italiani. Solo che noi, a differenza di altri, siamo personaggi pubblici e in qualche modo riusciamo a stare a galla”, ha spiegato Sossio che sogna un futuro da allenatore.

Ursula Bennardo: “Ho un lavoro che mi permetterà di lavorare ovunque”

Ursula Bennardo e Sossio Aruta guardano insieme al futuro. Innamorati e genitori felici, riescono a mandare avanti la loro bellissima famiglia. “Non mi preoccupa il futuro perché posso contare sull’azienda di famiglia, inoltre ho in mano un lavoro che mi permetterà di lavorare ovunque. Ma con il Covid l’affluenza è diminuita quindi serve meno personale. Mi preoccupa la situazione generale perché purtroppo molti imprenditori sono costretti a indebitarsi. Oggi lavoro come influencer e riesco a rientrare nelle mie esigenze di guadagno”, ha raccontato Ursula che, per la maternità, ha smesso di lavorare nel negozio di parrucchieri di famiglia. La coppia, inoltre, a causa della pandemia, ha dovuto rivedere anche i progetti privati. In attesa di poter festeggiare con amici e parenti, per il momento, ha rinviato il matrimonio.

