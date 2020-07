Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sposano/ Maria De Filippi testimone di matrimonio?

Sossio Aruta sposerà Ursula Bennardo. La coppia di recente ha avuto la piccola Bianca e dopo il suo Battesimo si è convinta a fare il grande passo con data da destinarsi al 2021. Per evitare problemi legati alla possibile seconda ondata di Coronavirus i due vorrebbero sposarsi in estate per non dover poi eventualmente spostare una data fissata. Il settimanale DiPiù ha svelato un particolare molto interessante e cioè la scelta di una testimone da parte di Sossio davvero importante e cioè Maria De Filippi. L’uomo ha rivelato al giornale che non ha ancora fatto la proposta alla donna. Sicuramente la scelta è arrivata anche perché proprio grazie a lei è riuscito a superare un momento non facile della sua vita come un divorzio e ha poi conseguentemente conosciuto la sua Ursula.

Sossio Aruta sposa Ursula Bennardo, chi saranno i vip invitati al matrimonio?

L’altro particolare, non da poco, sul matrimonio di Sossio Aruta e Ursula Bennardo, e che incuriosisce, è scoprire quali saranno gli ospiti noti presenti alla cerimonia e se questa sarà una sfilata di volti famosi oppure se una cerimonia svolta in forma più personale. Tra gli impegni professionali svolti dai due ci sono programmi di un certo calibro come Uomini e Donne, Grande Fratello Vip e Temptation Island Vip. In questo percorso importante a livello professionale sono stati davvero molte le persone che hanno conosciuto e che sono entrate a fare parte della loro vita in maniera importante. Mentre è partita la caccia al nome i due su questo hanno deciso di mantenere un delicato e riservato silenzio.



