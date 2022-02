Sossio Aruta e Ursula Bennardo tornano a Uomini e Donne?/ Maria De Filippi…

Mentre le dame e i cavalieri del trono over di Uomini e Donne dell’attuale stagione provano a cercare l’amore, c’è chi lo ha trovato e si gode una storia bellissima. Maria De Filippi, periodicamente, ospita così alcune delle coppie nate all’interno della sua trasmissione per raccontare al pubblico l’evoluzione di un amore che è nato sotto le telecamere. Dopo Isabella Ricci e Fabio Mantovani che hanno lasciato la trasmissione prima dello scorso Natale, nella puntata in onda oggi, dovrebbero essere ospiti di Maria De Filippi Sossio Aruta e Ursula bennardo.

L’ex cavaliere e l’ex dama formano una delle coppie più belle e amate dal pubblico di Uomini e Donne. I due si sono incontrati proprio nello studio del dating show di canale 5 affrontando diverse incomprensioni prima di capire di voler stare insieme annunciando così l’addio alla trasmissione.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo: Bianca è il frutto del loro amore

Dopo la scelta di lasciare Uomini e Donne per vivere quotidianamente la storia, Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno dovuto affrontare vari alti e bassi. La coppia, però, è stata più forte di tutto coronando l’amore con la nascita della figlia, la piccola Bianca. Una famiglia unita e allargata quella di Sossio e Ursula che hanno recentemente festeggiato anche il quarantesimo anno di età di lei.

Per San Valentino, inoltre, Sossio ha dedicato ad Ursula delle parole d’amore ripercorrendo quella che, finora, è stata la loro storia: “14.02.2018 sei arrivata nello studio di uomini e donne ( a San Valentino a volte il destino 🥰) per conoscere me e quel cretino di Riccardo all’epoca un mio nemico 🤣🤣Oggi un nostro caro amico ❤ 14.02.2019 ti chiedo di fare il test di gravidanza …e per magia scopriamo di diventare presto genitori di questa splendida bambina di nome Bianca. 14.02 2022 oggi sono 4 anni di noi. E IL mio amore per te è sempre immenso come il primo giorno. Ti amo”, ha scritto Sossio.

