Sossio Aruta e Ursula Bennardo/ Uomini e donne: “Io non esisto più!”

SOSSIO E URSULA OSPITI A UOMINI E DONNE CON LA PICCOLA BIANCA

Il trono over di Uomini e donne torna finalmente in onda dopo la “pausa” di ieri riprendendo il discorso di Gemma Galgani e Juan Luis ma, soprattutto, aprendo le porte a due ospiti speciali ovvero Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Da un po’ i due non si facevano vedere in tv e l’ultima volta la bionda ex dama del trono over aveva in grembo la sua bambina. I due hanno annunciato proprio nello studio di Uomini e donne l’arrivo della piccola Bianca ed oggi torneranno sul luogo del delitto, passatemi il termine, per mostrare al pubblico del programma la loro bambina, il frutto del loro grande e travagliato amore. L’emozione sarà palpabile per i due neo genitori il cui amore è nato proprio a Uomini e donne tra tradimenti, discussioni e rivelazioni che si sono spostate poi in prima serata durante la fortunata edizione di Temptation Island Vip.

SOSSIO E URSULA IN STUDIO: “IO NON ESISTO PIU'”, LE LAMENTELE DEL RE LEONE

Adesso i due sono felici insieme, presto potrebbero sposarsi ma, fino ad allora, si godono la piccola bionda. Come sempre accade in questi casi, i papà hanno sempre qualcosa da ridire quando finiscono in secondo piano e anche per Sossio Aruta sarà così visto che, a detta di Ursula, la sera a letto si lamenta un po’: “Sono passato in secondo piano, non mi dai più le attenzioni che mi davi prima”. Lo stesso conferma questi suoi sentimenti e lo rivela a Maria De Filippi che ride divertita pensando all’ego di Sossio un po’ ridimensionato in versione papà. I due annunceranno le nozze o si limiteranno a raccontare della bambina e di come è cambiata la loro vita da quando si sono “scelti” nel programma di Maria De Filippi?

