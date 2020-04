Sossio Aruta e Ursula, truffa profili fake/ “Si spacciano per noi promettendo lavoro”

Pubblicità

I profili fake rappresentano uno dei mali dei social. Se però dietro questi profili c’è anche l’intento di mettere a segno delle truffe, il male è doppio. Ne sanno qualcosa due ex volti di Uomini e Donne, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, di recente sempre più al centro dell’attenzione mediatica per via della grande visibilità avuta da Sossio grazie alla sua recente partecipazione al Grande Fratello Vip. Forse proprio questa ritrovata popolarità li avrebbe fatti finire nel mirino di alcuni profili fake che starebbero sfruttando in modo illecito il loro nome, spacciandosi per la coppia e promettendo presunti lavori. A lanciare l’allarme è stata proprio Ursula la quale, attraverso alcune Instagram Stories ha chiesto aiuto ai loro fan affinché potessero segnalare questi profili: “Vi devo chiedere un enorme favore: c’è un profilo, vi faccio vedere anche gli screen e di quale profilo si tratta, che si spaccia per me e Sossio. Fingono e promettono lavoro”, ha fatto sapere preoccupata l’ex dama. “Fingono proprio di essere noi, anche nei messaggi con gli audio”, ha aggiunto, illustrando una situazione surreale.

Pubblicità

SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO: ALLARME PROFILI FAKE

Ursula Bennardo ha lanciato il suo messaggio di aiuto anche a nome del compagno Sossio Aruta e attraverso le sue Instagram Stories ha già fatto sapere l’intenzione di denunciare tutto: “Io sporgerò denuncia domani. Ho già raccolto tutto il materiale, però nel frattempo mi serve il vostro aiuto per bloccare il profilo”. Quindi ha invitato i loro follower a segnalare subito il profilo dal momento che avrebbe già ricevuto diverse mail di utenti vittime della truffa messa a segno. “Altra gente potrebbe essere presa in giro”, ha messo in guardia Ursula. La compagna di Sossio nelle passate ore ha voluto ringraziare in prima persona per l’importante aiuto ricevuto dai fan dopo la richiesta, nella speranza che la situazione possa presto trovare una soluzione. L’allarme lanciato arriva in un momento delicato per il nostro Paese, già chiamato a fronteggiare le numerose bufale nel delicato periodo di crisi causata dal Coronavirus. Adesso, dunque, la nuova frontiera della truffa online è quella di sfruttare il nome di personaggi celebri per ingannare utenti ingenui ed ignari di tutto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA