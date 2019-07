Sossio Aruta: “ecco i miei bomber”/ “Mio figlio Daniel nelle giovanili del Bologna”

Sossio Aruta padre orgoglioso dei suoi figli. Con una serie di brevi clip condivise sui social, l’ex calciatore e cavaliere di Uomini e Donne ha mostrato il talento dei suoi due ragazzi, annunciando un’importante novità che coinvolge uno di loro: “Vi presento i miei bomber”, scrive Aruta nel filmato. “Daniel in acrobazia… appena firmato con le giovanili del Bologna in serie… A… speriamo che diventi più bravo del babbo…. Ma è più’ bravo già visto”. In un filmato che ritrae il suo primogenito nel bel mezzo di una rovesciata, Aruta annuncia infatti che dalla prossima stagione sarà nelle giovanili del Bologna, un risultato molto importante, che testimonia lo straordinario talento del suo amato ragazzo. E, in una domenica calda e soleggiata, Sossio Aruta si è trasformato nell’allenatore dei suoi figli, i quali, a quanto pare, in quanto a talento, non hanno nulla da invidiare al loro più celebre papà.

“IL NOME PROMETTE BENE”

Il giovane Daniel non è il solo tra i figli di Sossio Aruta ad avere un grande talento nel calcio. Come lui c’è anche suo fratello minore Diego, anche lui immortalato in un breve filmato nel corso di un’azione. Nella clip, nella quale è mimato un calcio di rigore, il bambino, dopo aver calibrato con cura forza e distanza, calcia con precisione chirurgica centrando in pieno la rete. “E poi Diego”, scrive papà Sossio nella didascalia che accompagna i filmati su Instagram; “già il nome promette bene”, alludendo al suo più celebre omonimo, il campione di calcio Diego Armando Maradona. Sossio Aruta è infatti un padre orgoglioso dei suoi due ragazzi e, nel commentare le acrobazie del più piccolo, scrive: “leoncino calcia benissimo”. Un contratto già firmato, due talenti pronti a spiccare il volo, Sossio Aruta ne è certo: nei prossimi anni, per i suoi amatissimi figli si apriranno le porte del mondo del calcio.

