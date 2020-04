Sossio Aruta ‘insulta’ Paola Di Benedetto / “Ha vinto il GF perché sta con Fede!”

Sossio Aruta non le manda di certo a dire a Paola Benedetto, vincitrice dell’edizione del Grande Fratello VIP 2020, mettendo in dubbio i meriti della sua vittoria. L’ex calciatore del Cervia, nonché concorrente di Temptation Island, si è classificato al terzo posto nella graduatoria finale, dopo essere subentrato a programma iniziato. “Perché non ho vinto io? Paola Di Benedetto è la fidanzata di un cantante molto famoso come Fede, per cui questo ha fatto la differenza”. Nell’intervista rilasciata alla redazione di SuperGuida Tv, Sossio Aruta fa la sua disamina sull’avventura al Grande Fratello, masticando amaro per la mancata vittoria. Il concorrente crede di essere stato penalizzato da diversi aspetti: “Il primo è che sono arrivato dopo. Quando sono entrato era metà percorso e credo abbia influito”, dice Aruta. Poi ribadisce la convinzione secondo cui Paola Di Benedetto sarebbe stata favorita dal rapporto con Fede: “Lui ha molti followers. E quindi credo che questi motivi abbiano fatto la differenza, per cui al fotofinish mi hanno penalizzato. Per quanto riguarda Paolo non mi sento inferiore. Non penso abbia fatto così tanto da meritare il secondo posto. Paolo è stato sempre nascosto, ha fatto un percorso in ombra”, le parole del Re Leone, Sossio Aruta.



