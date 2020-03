Sossio Aruta, proposta di matrimonio a Ursula Bennardo al GF Vip/ “Ti voglio sposare”

Sossio Aruta chiede ad Ursula Bennardo di sposarlo. La proposta di matrimonio è arrivata dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 dove l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne è ancora rinchiuso. Innamorato della compagna che gli ha donato la figlia Bianca, Sossio ha parlato più volte di un probabile matrimonio con la donna che lo ha convinto a rinunciare alla sua vita da single e a formare nuovamente una famiglia dopo la fine del suo primo matrimonio. Per Ursula, infatti, Aruta si è trasferito in Puglia cambiando totalmente la sua vita con l’arrivo della piccola Bianca. Uniti per sempre dalla figlia, Sossio e Ursula, tuttavia, sarebbero pronti anche a pronunciare il fatidico sì. Sossio, così, approfittando della lavagna che il Grande Fratello ha fatto arrivare in casa per la prova del cruciverba, ha fatto una vera proposta alla compagna. “Ursula ti voglio sposare”, ha scritto.

SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO SI SPOSANO: LEI RISPONDE SUI SOCIAL ALLA PROPOSTA DI MATRIMONIO

La risposta di Ursula Bennardo alla proposta di matrimonio di Sossio Aruta è arrivata sui social. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne, pur essendo impegnatissima con Bianca e gli altri suoi figli, è sempre molto presente su Instagram dove, nelle scorse ore, ha postato le immagini della proposta pubblicate da una fanpage aggiungendo la gif di due fedi nuziali. Ursula, dunque, è pronta a diventare la signora Aruta? In attesa che quel momento arrivi, la Bennardo continua a fare la mamma a tempo pieno e a sostenere a distanza il compagno che, entrato per ultimo nella casa del Grande Fratello Vip 2020, è diventato il primo finalista ed ora è pronto a portare a casa la vittoria. Per farlo, tuttavia, dovrà battere Aristide Malnati, il secondo finalista e gli altri concorrenti che strapperanno il biglietto per l’ultima puntata durante la semifinale di mercoledì 1° aprile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA