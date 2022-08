Sossio Aruta realizza il suo sogno/ L’ex Uomini e Donne è allenatore…

Sossio Aruta e il sogno di diventare allenatore

Dopo aver dedicato la propria vita al calcio e aver giocato da professionista in tantissime squadre, Sossio Aruta ha appeso gli scarpini al chiodo sperando di poter continuare a dedicarsi al calcio in un ruolo diverso. Il sogno dell’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne è sempre stato quello di diventare allenatore come ha raccontato lui stesso sui social. “Ho deciso di fare un appello. Ho un grande desiderio, un sogno, quello di iniziare una nuova carriera da allenatore, naturalmente ho il patentino dal 2006″, ha raccontato in un video pubblicato su Instagram.

“Divulgate questa notizia a tutte le squadre che sono ancora alla ricerca di un allenatore. Io sono voglioso e carico di mettere a disposizione la mia esperienza calcistica accumulata in quasi 40 anni di calcio giocato. No perdite di tempo, no scherzi, per me è una cosa seria ed è un lavoro. Io vivo in Puglia, ma mi posso spostare in qualsiasi regione italiana”, ha poi aggiunto.

Sossio Aruta allenatore del Virtus Taranto Calcio

A rispondere all’appello di Sossio è stata la squadra del Virtus Taranto Calcio che ha deciso di affidargli gli allievi giovanissimi esordienti. “Sarà mister Sossio Aruta l’allenatore degli allievi giovanissimi esordienti al faro sport di San vito..benvenuto MISTER nella meravigliosa famiglia Virtus Taranto Calcio”, si legge sulla pagina Facebook.

Per Sossio, dunque, sta per iniziare una nuova avventura professionale. Carico e pieno di energia, con il sostegno e il supporto della compagna Ursula Bennardo, Sossio è pronto ad affrontare la nuova esperienza calcistica.

