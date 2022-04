Sossio Aruta, rubato il profilo Instagram: “Aiutatemi”/ L’ex Uomini Donne: appello…

Sossio Aruta: rubato il profilo Instagram

Brutta sorpresa per Sossio Aruta a cui hanno rubato il profilo Instagram. Ad annunciarlo avvisando tutti i fan è stato lo stesso Sossio che ha registrato una serie di video pubblicati, poi, sul profilo Instagram della compagna Ursula Bennardo. La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, è molto amata e seguita sui social e, di fronte al furto della propria identità social, l’ex cavaliere del trono over ha utilizzato il profilo della compagna per avvisare i followers spiegando l’accaduto.

Sul profilo Instagram di Sossio Aruta, come spiega lo stesso ex calciatore, sono stati pubblicati dei contenuti non autorizzati preoccupando Sossio e la stessa Ursula. La Bennardo, inoltre, ha spiegato che i contenuti che sono stati pubblicati nelle scorse ore sul profilo Instagram del compagno non sono stati autorizzati da Sossio.

Sossio Aruta: l’appello ai fan dopo il furto del profilo Instagram

Nelle storie pubblicate sul profilo Instagram della compagna Ursula Bennardo, Sossio Aruta non nasconde la propria preoccupazione per l’accaduto ed esorta i fan ad aiutarlo a segnalare il profilo aggiungendo che avrebbe anche presentato una formale denuncia. “Mi hanno appena rubato il profilo, chiedo il vostro aiuto per favore. Chiedo a tutti quanti: segnalate il mio profilo. C’è qualcuno che sta usando il mio account, non sono io. Hanno appena pubblicato foto mie e della mia bambina. Per favore aiutatemi”, ha detto l’ex cavaliere.

“Denuncia fatta. Speriamo che Instagram stia facendo i dovuti controlli per riconsegnare il profilo a Sossio. Nel frattempo, speriamo che questo ba…. sia stato bloccato così da non poter almeno pubblicare più nulla“, ha fatto sapere Ursula.













