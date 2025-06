Sossio Aruta, ex protagonista di Uomini e donne, si lascia andare ad un amaro sfogo contro l'ex compagna Ursula Bennardo.

Durissimo sfogo di Sossio Aruta sui social nei confronti dell’ex compagna Ursula Bennardo. Dopo la fine della relazione, l’ex cavaliere e l’ex dama del trono over di Uomini e donne non riescono a trovare un punto di incontro e, nelle scorse ore, Sossio si è lasciato andare ad un durissimo sfogo che rappresenta un’accusa all’ex compagna. Dopo essersi conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, Sossio e Ursula hanno vissuto una lunga storia d’amore coronata dalla nascita della figlia Bianca. Dopo la separazione, però, tutto è precipitato e, ad oggi, i due non sarebbero ancora riusciti a trovare un accordo.

Nelle scorse ore, con un post pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram, Sossio ha ammesso di essere in ansia non sapendo dove si trovi la figlia Bianca. Stando a quello che riferisce l’ex cavaliere del trono over, non sarebbe ancora riuscito a contattare Ursula per avere notizie.

L’amaro sfogo di Sossio Aruta sui social

Dopo lo sfogo dello scontro novembre nei confronti di Ursula Bennardo, Sossio Aruta torna a scrivere sui social svelando quello che sta vivendo nelle ultime ore. “Vorrei sapere se è normale che un papà deve essere in ansia perché non può sapere se sua figlia minorenne è in viaggio oppure no. A che ora a parte e a che ora arriva. Sono inca**ato nero. Nonostante i continui SMS per avere info- Le continue telefonate senza mai avere una risposta e telefono staccato in faccia”, scrive l’ex Uomini e Donne. Sossio, poi, si lascia andare a parole ancora più dure: “Poi si lamentano se le offendi e le mandi a fare in c**o. E poi ti dicono pure sei violento e aggressivo. No alla violenza sui papà”.

Da parte sua, Ursula Bennardo, dopo essere stata sul Lago di Como, è tornata a Taranto e, per il suo compleanno, ha scritto il seguente messaggio: “Il mio unico desiderio con la maturità acquisita e la giusta esperienza dell’età, è vivere circondata solo di persone perbene, educate e amorevoli. La vita è una lotta continua per la serenità e la felicità, bisogna quindi viverla tra complici e simili. Buon compleanno a me“, scrive.