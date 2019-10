Sossio Aruta: “sposerò Ursula Bennardo ma…”/ “Invece con nostra figlia Bianca…”

Sossio Aruta non potrebbe essere più felice. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e donne, già papà di due maschi, nati da una precedente relazione, è diventato papà di una bambina. Ursula Bennardo, la compagna che ha conosciuto durante l’avventura nel parterre del trono over infatti, ha dato alla luce la piccola Bianca donando all’ex cavaliere il dono più prezioso. Per festeggiare l’arrivo di Bianca, Sossio Aruta ha regalato ad Ursula le fedi nuziali sulle quali ha fatto incidere il nome della loro bambina e la data di nascita. Un regalo che, però, è anche il simbolo dell’amore che unisce Sossio e Ursula che, tra qualche mese, potrebbero sposarsi con una bella cerimonia. “Quando sarà il momento ci sposeremo: anche seUrsula dice che sarebbe sufficiente fare benedire le fedi io voglio una cerimonia di nozze come si deve, la più bella del mondo”, ha raccontato Sossio al settimanale Di Più. La nascita di Bianca ha reso più solido il rapporto tra Ursula e Sossio che, dalla compagna, ha avuto la prova dell’amore che prova per lui: “accettando di chiamare nostra figlia come sua suocera mi ha fatto per l’ennesima volta capire quanto mi ama e farò di tutto per ricambiare e per non deluderla”.

SOSSIO ARUTA: “UN FUTURO ANCHE PROFESSIONALE CON URSULA BENNARDO”

In attesa di sposare la donna che gli ha rubato il cuore e che gli ha dato la forza per stravolgere la sua vita al punto da esserrsi trasferito in Puglia, Sossio Aruta sta pensando anche al futuro professionale. Consapevole di non poter fare il calciatore per tutta la vita anche se al calcio non rinuncerà mai, l’ex cavaliere sta pensando ad un investimento per poter collaborare con Ursula e poter dare un futuro economico alla sua famiglia. “Sono alle prese con il progetto di aprire una rivendita di abbigliamento per neonati che dia la possibilità, attraversi capi che avranno anche un marchio registrato a mio mio e di Ursula, di vestire i bambini da zero a dieci anni” – ha raccontato Sossio che è pronto anche a tuffarsi in una nuova avventura – “Il calcio è la mia vita e l’anno prossimo inizierò ad allenare. Tra l’altro, uno dei miei due figli è stato appena messo sotto contratto con le giovanili del Bologna rendendomi fierissimo”. L’ex protagonista del trono over, infatti, svela che sarebbe pronto a partire per l’isola dei famosi. “Se riuscissi a partire per l’Honduras, la mia Ursula potrebbe raggiungermi lì e sposarmi in spiaggia”, ha concluso Aruta.





