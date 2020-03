Sossio Aruta/ Teresanna Pugliese: “È maleducato, mette i piedi dove mangia” (Grande Fratello Vip)

Sossio Aruta ha perso di nuovo le staffe al Grande Fratello Vip 4. Durante una delle ultime cene, l’ex Cavaliere di Uomini e Donne si è recato in sauna e al suo ritorno ha scoperto che nessuno gli aveva preparato il piatto. Il cibo comunque c’era, ma ancora in padella e Aruta non ha gradito. Valeria Marini ha detto la sua nel tentativo di farlo ricredere: “Guarda che è buonissima, se adesso non la mangi mi offendo perchè te l’ho anche riscaldata. Non essere cocciuto”. Sossio però ha replicato dicendo la sua impressione: “A me sembra più la pasta che è avanzata e che non vi andava più ma non è un problema. Sono capace e posso cucinarmi da solo”. Così si è messo all’opera per farsi delle penne con il sugo e Adriana Volpe si è avvicinata a lui nel tentativo di spiegargli come sono andate davvero le cose. “Quando abbiamo fatto la pasta Teresanna ti ha contato, l’abbiamo mangiata tutti“, ha detto la conduttrice, “abbiamo fatto anche il bis e di questo ti chiedo scusa, ma prima abbiamo messo da parte la pasta per chi mancava“. Sossio però ha continuato a perorare la sua causa, sottolineando di aver visto in passato degli atteggiamenti diversi nei confronti di altri concorrenti. “Domani torno a scherzare con tutti“, ha concluso, “ma ora mi sentivo di dire la mia. Per me qua ci sono figli e figliastri“. Clicca qui per guardare il video di Sossio Aruta.

Sossio Aruta, Grande Fratello Vip: finirà in nomination?

Sossio Aruta finirà in nomination? Alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 4 hanno manifestato nei giorni scorsi la volontà di metterlo a rischio eliminazione, a causa della sua scarsa collaborazione per le faccende domestiche. E non solo, perchè l’ex Cavaliere di Uomini e Donne avrebbe mancato di rispetto a tanti gieffini nelle ore più delicate, ovvero quelle dedicate al sonno. Dopo aver urlato senza contegno durante una partita di ping pong, Sossio ha pensato bene di svegliare tutti spentolando proprio in camerata. “Non mi fomentate altrimenti non si sa dove finiamo oggi”, ha detto Teresanna Pugliese, “Sossio è maleducato, mette i piedi sul tavolo dove si mangia, urla alle tre di notte, pensa di stare al campeggio con i cugini. Non pensa che sta insieme ad altre venti persone e deve rispettarle“. Secondo Patrick Pugliese invece l’ex calciatore farebbe gli scherzi tipici da spogliatoio, mentre Fabio Testi lo ha condannato per la mancanza di rispetto. Nei giorni successivi, Paola Di Benedetto, parte del gruppetto di chi si è lamentato, ha deciso di fare un discorso a tutti gli inquilini e ha chiesto di avere un maggior riguardo nei confronti degli altri durante le ore di sonno. Un discorso che quasi sicuramente era riferito a Sossio, ma anche ad Antonio Zequila con cui l’ex calciatore ha ingaggiato una vera e propria sfida senza frontiene. Scherzosa? Non proprio.

