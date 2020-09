Sossio Aruta torna in campo/ Il Re Leone di Uomini e donne pronto per il suo record..

Sossio Aruta non tornerà a Uomini e donne ma sicuramente avrà l’occasione di tornare in campo chiudendo, almeno per adesso, le porte alla possibilità di vederlo in un nuovo reality molto presto. Il cavaliere del trono over di Uomini e donne è riuscito a portare a casa il successo nella sua vita personale ma presto farà lo stesso anche per quella lavorativa visto che lui stesso ha annunciato il suo ritorno in pista con la speranza di portare a casa il record che da tempo prova a raggiungere. Naturalmente stiamo parlando di calcio e del suo primo, grande, amore, il pallone. Dopo il tentativo di due anni fa, sembra che qualcuno abbia avuto voglia e modo di puntare ancora su di lui permettendogli di sognare ancora alla soglia dei 50 anni.

SOSSIO ARUTA TORNA IN CAMPO A CACCIA DI 20 GOAL

Il Madrigal Casalnuovo ha “acquistato” il Re Leone che adesso avrà occasione di arrivare al record di 400 goal mettendo in rete gli ultimi 20 che mancano. Lui stesso ha annunciato la novità sui social postando la foto insieme al suo nuovo presidente e scrivendo: “TUTTO VERO A QUASI 50 ANNI HO INIZIATO UNA NUOVA AVVENTURA NEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE CAMPANO CON LA SQUADRA CASALNUOVO…. GRAZIE AL DIRETTORE AMATA EMILIANO INSEGUIRO’ IL SOGNO DI ARRIVARE AI 400 GOAL IN CARRIIERA -20 SARA’ UN IMPRESA …!! INCROCIO LE DITA E SPERO IN DIO…❤ THE LION KING 💪💪💪💪 NON MOLLARE MAI!”. In molti hanno festeggiato la lieta novella ma altri ancora si chiedono cosa ne sarà della sua Ursula che dovrà rimanere in Puglia insieme ai suoi figli e alla loro Bianca. Toccherà a lui fare la spola tra la Campania e la sua nuova famiglia…



© RIPRODUZIONE RISERVATA