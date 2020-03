Sossio Aruta, violenta lite con Teresanna/ ‘Sta cafona! (Grande Fratello Vip)

Sossio Aruta è scoppiato: dopo aver digerito diverse situazioni al Grande Fratello Vip 2020, non si è più contenuto di fronte a quelle che etichetta come provocazioni ed angherie. La scorsa domenica, Sossio infatti è stato richiamato da Teresanna Pugliese perché durante la depilazione quotidiana ha lasciato peli un po’ ovunque. L’ex calciatore non ha detto nulla e si è messo a pulire, ma la lite è scoppiata subito dopo. “Cugino, hai visto, questi stanno al lido”, ha detto l’ex tronista ad Antonio Zequila, durante un turno di pulizie. “Sembra il Lido Mappatella”, ha detto l’attore riferendosi a una nota spiaggia napoletana che pullula di persone. Sossio ha sentito tutto e gli è subito partita la vena, ma anziché prendersela con entrambi, ha deciso di dirigere la sua ira solo verso Teresanna. “Vedi di smetterla perché oggi già mi girano le pa**e, stai attenta”, le ha detto, beccandosi poi del tamarro. “Tamarro a me?”, ha replicato, “questa cafona… pensa per te! Hai detto che sto al Lido Mappatella, come ti permetti? È un’offesa, mi stai dando del cafone, è dal primo giorno che mi offendi, ‘sta fenomena, è arrivata la principessa sul pisello. Viene vicino, alza la voce”. La lite poi ha assunto toni così accesi che Andrea Denver e Valeria Marini sono accorsi per cercare di fermare i due contendenti. Ormai divisi, Sossio ha manifestato la sua rabbia ad Antonella Elia, infastidendo sia Antonio che Fabio Testi. “Con sto fatto che sono donne e dobbiamo rispettarle dovete finirla”, ha sottolineato Aruta. “La verità è che lei e Antonio hanno trovato la mer** in veranda fino a dire è Lido Mappatella. Siccome questa frase l’ha detta a me, vuol dire che ogni riferimento non è puramente casuale. Sporchiamo tutti, chi più e chi meno. Solo che lei si crede la principessa venuta da un altro mondo”. Clicca qui per guardare il video di Sossio Aruta e Teresanna Pugliese.

SOSSIO ARUTA: DOPO LA LITE, PRENDE LE DISTANZE DA TUTTI

Sossio Aruta sembra aver deposto l’ascia di guerra dopo lo scontro avvenuto al Grande Fratello Vip 2020 in questi giorni. Ruspante come sempre, l’ex calciatore ha accettato infatti il consiglio di Patrick Pugliese e Adriana Volpe di cercare un nuovo confronto con il resto del gruppo in merito a quanto accaduto con Teresanna Pugliese. In seguito alla lite, Sossio ha deciso di prendere le distanze un po’ da tutti, sicuro di essere stato ormai etichettato come il mostro della Casa. Andrea Denver, Antonella Elia e Paola Di Benedetto però hanno sottolineato di aver trovato esagerate sia le parole che ha detto lui alla ragazza sia quelle che Teresanna gli ha urlato contro. Il discorso però, fatto nella stanza blu, ha infastidito ancora una volta Fabio Testi, che al mattino successivo è ritornato a parlare con tutto il gruppo del fatto che spesso si manchi di rispetto a chi dorme. Dopo aver cercato invano di difendersi dalle accuse, la modella ha trovato in Sossio un alleato: “È giusto che ci siano delle regole, però così si esagera”, gli ha detto a colazione finita. “Sono tutti bravi a puntare il dito sugli altri”, ha risposto l’ex calciatore.



