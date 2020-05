Sossio Aruta Vs Antonio Zequila/ La frecciatina:”Auguri per il matrimonio con Marina”

Pubblicità

Sossio Aruta di nuovo pronto ad inveire contro Antonio Zequila? Sembra proprio di sì e questa volta non per via dell’ennesima lite ma perché l’attore è reo di continuare a parlare di lui sui giornali liquidando tutto come un passato su cui non vuole tornare dicendosi pronto a dimenticare, augurando il meglio a Sossio Aruta sia come persona che per il suo matrimonio con Ursula Bennardo. In particolare, proprio in una recente intervista al settimanale Mio, ha parlato di Sossio Aruta come di un bravo ragazzo relegando ai meccanismi della trasmissione i loro screzi: “Il matrimonio di Sossio con Ursula? Gli auguro tanta felicità, è una brava persona ed è bello che vinca l’amore visto che hanno una bambina piccola. Tutto ciò che è successo nella Casa è dimenticato per me. Non mi importa di rispondere alle critiche. Tutte le dinamiche sono finite e le situazioni archiviate. Il mio motto è: non fare del passato un presente che non sarà più futuro“.

SOSSIO ARUTA CONTRO ANTONIO ZEQUILA E SUL MATRIMONIO CON MARINA

Le parole dell’attore napoletano, però, sono arrivate anche l’orecchio di Sossio Aruta che non ha apprezzato quello che ha detto il suo ex coinquilino convinto che le scuse debbano prima arrivare a lui e poi, magari, finire sul giornale. Al suo lungo messaggio social, però, Sossio ha aggiunto anche una frecciatina tirando in ballo il suo annunciato matrimonio con Marina che, a quanto pare, non ci sarà. In particolare, Sossio ha scritto: “INVECE DI RILASCIARE INTERVISTE A DESTRA E MANCA…PROVA A CHIEDERE SCUSA PUBBLICAMENTE PER LA TUA INDELICATEZZA.. DIMENTICAVO GRAZIE PER GLI AUGURI DEL NOSTRO MATRIMONIO ….❤❤❤ TANTI AUGURI ANCHE A TE PER IL TUO CON MARINA….”. La frase accompagnata da una serie di emoticon lasciano pensare che si tratti solo di una provocazione anche poco velata…

