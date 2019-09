Sossio Aruta vs Er Faina “Cog*ione, monnezza”/ Sei a Temptation Island Vip e dicevi..

Durissimo attacco di Sossio Aruta a Damiano Coccia Er Faina, reo di aver partecipato a Temptation Island Vip con la fidanzata Sharon dopo aver attaccato numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. Finito nel mirino di Er Faina durante la sua avventura nel villaggio dei fidanzati con l’attuale compagna Ursula Bennardo, Sossio ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video in cui insulta e punta il dito contro Er Faina. “Aò Er Faina a li m******i tua! Alla fine ce l’hai fatta a partecipare a Temptation Island Vip. Ma vip de che? Er co***e, er monnezza…questo sei”, comincia così lo sfogo di Sossio che poi alza ulteriormente i toni. “Come l’anno scorso hai rotto i c******i a me e ora sei vip? Vip de che? Perché hai insultato mezza Italia, compreso il sottoscritto, Barbara d’Urso e adesso sei diventato un vip? Ma non ti vergogni? Er monnezza, er c****e, è questo che sei. Ora sei anche fidanzato da sei mesi, coincidenza. Inizia il programma e ti fidanzi. Con la prima che è passata ti sei fidanzato. Lo sai che c’è? Ti dò un consiglio: esci single, così vai da Maria De Filippi a Uomini e Donne, anche perché sei bello…”.

SOSSIO ARUTA CONTRO DAMIANO COCCIA ER FAINA: “FAI CAG*ARE, SEI ARRIVATO A TEMPTATION ISLAND VIP…”

Sossio Aruta è un fiume in piena nel video pubblicato su Instagram e sferra un attacco dopo l’altro a Er Faina, pungendolo anche sotto l’aspetto fisico. “Fai ca***e! Sei vergognoso, inguardabile. Hai pure la terza di reggiseno. Ho visto eh. Sei messo bene. Fai vo****re. Sai qual è la differenza tra me e te? Che io non sto facendo questo video perché ho bisogno di visibilità come te e qualcun altro”, sbotta l’ex cavaliere di Uomini e Donne. Sossio, poi, si chiede come sia riuscito Er Faina a partecipare a Temptation Island Vip. L’ex cavaliere, infatti, è convinto che la webstar romana non abbia alcun merito e aggiunge: “Perché io poi li vorrei conoscere a questi qua che ti fanno vendere i propri occhiali, una maglia e fanno sponsorizzare il proprio marchio ad un elemento del genere. Che sei vo******le e ora…sei arrivato a Temptation, insultando le persone. Quelle come me, che non conosci, perché io ho partecipato a Temptation Island”.

SOSSIO ARUTA: “ER FAINA? DA OGGI SEI ER BIGATTINO”

Sossio Aruta, prima di congedarsi dai followers e concludere la propria invettiva contro Er Faina, lancia un nuovo soprannome per il concorrente di Temptation Island Vip: “Er monnezza questo sei… er monnezza! Diventare famoso, aumentare i followers insultando le persone vere come me. Ti chiamo er ridicolo, anzi, da oggi in poi sai come ti chiamo? Er bigattino. Per chi non lo sapesse er bigattino è un verme che si usa per andare a pesca. Questo è ciò che sei. E sei veramente ridicolo e brutto. Uguale a pesce palla. Ma ti sei visto bene allo specchio, Er Faina? Sai come si dice a Napoli? Sputa in cielo che in faccia ti torna”, ribadisce Sossio che, poi, conclude così l’amaro sfogo – “A Napoli si dice ‘si na l**a! Salutame a soreta, str**z! Uno a uno, palla al centro. Ti saluta il Re Leone, testa de c***o’ “.





