Sossio Aruta/ “Zequila? Pessima figura, aspetto le sue scuse! Teresanna? Volgare!”

Sossio Aruta è arrivato a metà percorso e si è piazzato sul podio della finale del Grande Fratello Vip 2020 arrivando secondo mentre altri, in casa sin dall’inizio, sono usciti prima di lui. Questo ha creato non poca confusione e critiche e non solo da parte del pubblico che non ha apprezzato la sua presenza (soprattutto quelli che odiano i programmi di Maria de Filippi e i suoi “prodotti”) ma anche dei suoi compagni di avventura e, soprattutto, coloro che non sono riusciti a legare con lui, anzi. Si parla di Teresanna, di Antonio Zequila ma anche di Fernanda Lessa e di Licia Nunez, tutti concorrenti con i quali non è riuscito ad avere un vero e proprio rapporto finendo anche col litigare aspramente dentro e fuori dalla casa (grazie alle difese della compagna Ursula Bennardo). Il Re Leone è tornato a parlare di loro in un’intervista a Radio Radio in cui ha nuovamente elencato pregi e difetti dei suoi rivali.

SOSSIO ARUTA CONTRO ANTONIO ZEQUILA E TERESANNA PUGLIESE

Se su Fernanda Lessa si è limitato a dire che era una concorrente poco presente perché spesso dormiva ed era vittima dei suoi mille acciacchi, di Teresanna Pugliese e Antonio Zequila si è spinto molto oltre. In particolare, sull’attore con il quale si è scontrato anche in questi ultimi giorni, ha rilanciato: “Non ho mai litigato di mia spontanea volontà con nessuno, mi sono dovuto difendere dalle accuse varie che mi sono state fatte nella casa tra cui da Antonio Zequila….partito l’8 gennaio e, tutti se lo ricordano solo per gli strafalcioni che ha fatto, nei confronti di una donna che si chiama Adriana Volpe e gli strafalcioni che ha detto nei miei confronti, cercando di screditarmi come persona e come papà. Purtroppo gli è ritornato tutto contro perché ha fatto una pessima figura, ma sto ancora aspettando le scuse.. e poi magari dopo potremo andare insieme a Pechino Express”. Altra storia con Teresa Pugliese della quale dice: “Ci siamo scontrati e sono stato insultato pesantemente, non ho fatto altro che reagire. Mi sono dovuto adeguare alla persona che avevo davanti, molto aggressiva e molto volgare. Lei mi ha dato del cafone, tamarro, cane. Era normale che io avessi una reazione. Mi veniva sotto il naso in modo aggressivo…”. Come finiranno le loro diatribe?



