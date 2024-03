Sossio e Ursula di Uomini e Donne si sono lasciati per un tradimento?/ Lui sbotta, poi la segnalazione…

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati per un tradimento? Ultimi gossip sugli ex di Uomini e Donne

Lo scorso febbraio Sossio Aruta e Ursula Bennardo annunciavano la fine della loro relazione. La coppia nata a Uomini e Donne è stata protagonista di una storia d’amore molto intensa, e non priva di intoppi, che si è coronata con la nascita di una bambina, Bianca. Qualcosa però è andato storto e, dopo aver vissuto un lungo periodo di crisi, prima Ursula e poi Sossio hanno confermato la fine della loro relazione.

Nessuno dei due ha però chiarito le motivazioni di questa rottura, che sembravano essere additabili ad incompatibilità caratteriali, che lo stesso Sossio ha citato nel suo post d’annuncio della separazione. Eppure negli ultimi voci prende sempre più forza l’ipotesi che dietro questo triste finale possa esserci un tradimento. Con varie stoccate social, Sossio ha fatto intendere che la colpa della rottura sia imputabile a Ursula.

Ursula Bennardo ha tradito Sossio? Stoccate e indiscrezioni social

Ma non è tutto, perché proprio attraverso alcuni post pubblicati su Instagram, Aruta, a corredo di scatti con la figlia Bianca, ha scritto frasi come: “Io e te non ci tradiremo mai. A scuola, a dopo amore“, o ancora “Ursula Bennardo trovati uno migliore“. Parole amare, che lasciano intendere che a base di questa separazione ci sia, appunto, un tradimento dell’ex dama di Uomini e Donne.

Ad alimentare questo gossip è poi arrivata l’indiscrezione lanciata dai due esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano: “Coppia storica uscita da Uomini e Donne sarebbe in fortissima crisi per un presunto tradimento. Si dice in paese che lei lo abbia tradito e qui pare confermi lui.” hanno scritto in un post condiviso su Instagram, che molti hanno collegato proprio a Sossio e Ursula. Al momento, chiaramente, si tratta soltanto di un’ipotesi, che solo i diretti interessati potranno confermare o smentire.

