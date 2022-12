Sostenibilità ambientale/ La rivoluzione ESG delle aziende premia quelle del futuro

Nell’ambito della sostenibilità ambientale L’Italia non è certamente impreparata: infatti la svolta è SG è in arrivo punto vediamo di cosa si tratta.

Il modello ESG è un criterio di sostenibilità ambientale, sociale e di governance che sarà centrale nello stabilire quali imprese riusciranno a sopravvivere all’interno del mercato.

Sostenibilità ambientale: perchè è importante il modello ESG

La sostenibilità può coincidere con produttività in alcuni casi e, nei prossimi anni, sempre di più. Infatti le aziende dovranno dotarsi di veri e propri bilanci che tengano conto di tre fattori fino a questo momento ignorati: ambiente, società e governance. Sono i tre pilastri su cui si fonda la sostenibilità. Questa rendicontazione sostenibile è diventata obbligatoria per alcune tipologie di società ma nei prossimi anni si espanderà anche a molte altre. Stiamo parlando di una svolta vera e propria che si inscrive nel panorama della transizione energetica che sta già avvenendo sotto i nostri occhi.

La nuova rotta per le imprese rispetto al 2021 quindi include la rendicontazione sostenibile che si basa sui tre fattori ESG.

Sostenibilità ambientale: ambiente, società e governance

L’Italia non è certamente impreparata Per quanto concerne le aziende che sempre più numerose, decidono di rendicontare il bilancio di sostenibilità. Questo è fondamentale anche all’interno della nuova normativa europea per poter ricevere finanziamenti, poter fare investimenti e godere di una reputazione societaria migliore. In Italia sono circa 200 le imprese sostenibili che considerano questi parametri.

tra queste aziende possiamo contare alcune banche come Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banca etica, Banca Generali solo per citarne alcune ma poi abbiamo anche altre tipologie di aziende come quelle dell’Industria alimentare, oppure il settore assicurativo: oltre al colosso della Generali e Sara assicurazioni abbiamo anche Helvetica Italia, Unipol oppure Ferrari, Piaggio, Barilla, Illy, Lavazza e Mapei.











