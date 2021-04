Sostenibilità-Digital Innovation: verso Agricoltura 4.0/ Diretta webinar con Martina

Mercoledì 14 aprile alle ore 17 sarà possibile assistere al webinar online dal titolo “Sostenibilità e Digitale Innovation: verso una Agricoltura 4.0”: il keynote speech dell’evento è affidato a Maurizio Martina, vicedirettore Generale aggiunto della FAO, già Ministro dell’Agricoltura ed ex Segretario del Partito Democratico. Nel pieno della crisi economica e lavorativa dovuta alla pandemia Covid-19 e ai conseguenti lockdown, l’evento con tavola rotonda online annessa discuterà dell’enorme portata globale che la sfida del cambiamento climatico apporterà nella ripresa post-pandemia.

Per i 9 miliardi di cittadini che popoleranno il mondo entro il 2050, il settore dell’agricoltura dovrà produrre cibo sufficiente, producendo di più con meno input e meno terra fertile: il tema è tutt’altro che minimale, tenuto conto della fame e malnutrizione che purtroppo sono aumentate vertiginosamente in tempo di Covid, ma anche dello stop perdurato della filiera produttiva in vaste parti del mondo negli ultimi mesi. In questo senso, il modello produttivo del comparto agricolo e alimentare del futuro dovrà quindi essere tanto competitivo quanto efficiente, ma sempre in unità coerente con gli Obiettivi Sviluppo Sostenibile proposti dall’ONU. È in questo contesto che si inserisce la sfida globale per il decisore pubblico, sia europeo che italiano: le risorse del Recovery Fund come prima sfida, la pianificazione di strategie fondamentali per il settore agricolo – come la “From Farm to Fork” – come secondo importante capitolo.

LA SFIDA DEL RECOVERY FUND

L’evento online aiuterà a comprendere come l’innovazione tecnologica e digitale assieme al legame sempre più stretto con il territorio, dovranno rappresentare uno dei capisaldi del nuovo modello di sviluppo dell’agricoltura. Si inseriscono così le diverse soluzioni innovative che guardano verso una Agricoltura 4.0, dal IoT all’intelligenza artificiale fino ai big data: tali risorse saranno il vero fattore abilitante per permettere al comparto agrifood di poter garantire cibo a sufficienza per una popolazione in continua crescita. A fianco della “rivoluzione digitale” attesa nei prossimi anni di ripresa dalla pandemia, sarà fondamentale l’approccio del decisore pubblico all’innovazione tout court, capace di generare un framework di policy che favorisca la possibilità per la tecnologia di essere diffusa e implementata nel comparto produttivo. Tutto questo sarà garantito e dettagliato nelle prossime decisive linee generali del Piano di Ripresa e Resilienza (Recovery Fund) a livello europeo.

SCALETTA E COME ASSISTERE ALL’EVENTO

L’evento su sostenibilità e agricoltura inizierà alle ore 17 di mercoledì 14 aprile, con modalità online di webinar-tavola rotonda in diretta sul giornale. Qui di seguito i relatori che interverranno nella discussione:

Keynote speech

Maurizio Martina, Vicedirettore Generale aggiunto FAO

Ne discutono

Alberto Ancora, Presidente Federchimica-Agrofarma

Mario Ciarla, Presidente ARSIAL

Stefano Poni, Professore Ordinario della Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Università Cattolica del Sacro Cuore

Antonio Samaritani, CEO di Abaco

Modera

Marco Biscella, giornalista IlSussidiario.net

