Sostenibilità/ Multiversity aderisce a United Nations Global Compact (UNGC)

Multiversity, il primo Gruppo in Italia nel settore dell’Education, ha aderito a United Nations Global Compact, l’iniziativa strategica di sostenibilità d’impresa più ampia al mondo che ad oggi conta più di 22 mila aderenti in 162 paesi del mondo.

Le tematiche ESG sono parte integrante della mission e del modello di formazione del gruppo Multiversity, che ha definito i principali pilastri della propria strategia orientata alla sostenibilità: un’istruzione innovativa, accessibile e di qualità, un’ambiente di lavoro salutare che favorisca l’inclusione e la diversità, la salvaguardia dell’ambiente, il coinvolgimento delle comunità locali e l’attuazione di una buona governance.

“Come azienda leader nella formazione digitale in Italia, siamo lieti di aver aderito a United Nations Global Compact con l’obiettivo di supportare i nostri studenti e la comunità circostante a diventare interpreti delle attuali sfide globali e futuri leader del cambiamento sostenibile”, ha dichiarato Fabio Vaccarono, Presidente e AD di Multiversity. “Il nostro Gruppo si impegnerà nel rendere l’UNGC e i suoi Dieci Principi parte della propria strategia, attraverso la promozione di un’educazione sostenibile rispettosa dei diritti umani e del lavoro, della tutela dell’ambiente e della lotta alla corruzione”.

Gli obiettivi di UNGC si fondano su Dieci Principi derivanti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dalla Dichiarazione ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro), dalla Dichiarazione di Rio e dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

In quanto aderente a UNGC, Multiversity si impegna a supportare gli obiettivi del Global Compact delle Nazioni Unite, tra cui gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), e a promuovere lo sviluppo del network e delle pratiche di business responsabile mediante un sostegno attivo e la sensibilizzazione di tutti gli stakeholder.

Multiversity è il Gruppo pioniere in Italia nel mercato dell’e-learning con tre Università Digitali leader – Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma -, 72 percorsi di laurea, oltre 300 Master, un ente di certificazione Certipass, una coding factory, Aulab, e una società con il Gruppo 24 Ore, “Sole 24 Ore Formazione”. Multiversity svolge un ruolo centrale di abilitatore del progresso sociale ed economico nell’ecosistema dell’istruzione superiore in Italia, fornendo un’offerta didattica di alta qualità ed accessibile a tutti per consentire agli studenti di oggi di realizzare il mondo di domani. Il modello di apprendimento digitale ed immersivo permette di navigare in un mercato del lavoro sempre più competitivo e di colmare il gap educativo in Italia.

