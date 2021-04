Sotto Copertura 2 La Cattura di Zagaria/ Anticipazioni puntata 24 aprile: indagini a rischio? (Replica)

Sotto Copertura 2 La Cattura di Zagaria, anticipazioni puntata 24 aprile (Replica)

Sotto Copertura 2 La Cattura di Zagaria andrà in onda proprio oggi con quello che sembra essere l’ultima puntata della fiction. L’appuntamento è fissato nel prime time di oggi, 24 aprile, a partire dalle 21.30 circa con una serie di nuove indagini e, in particolare, con gli ultimi rischi che potrebbero favore ancora la latitanza di Zagaria, che avrà ancora il volto di Alessandro Preziosi. Le anticipazioni di oggi rivelano che le indagini della PM De Simone sulla connivenza tra Romano e la camorra proseguono mentre le conferme fioccano e la verità si avvicina. La PM si serve di Visentin come fonte interna alla squadra e decide di mettere a lavoro anche il membro più giovane della squadra di Romano nonché fidanzato di sua figlia Chiara.

Blue Bloods 10/ Anticipazioni episodio oggi 24 aprile: Erin a caccia di cadaveri e..

Le indagini su Zagaria a rischio?

Cosa succederà quindi in questa nuova puntata in replica di Sotto Copertura 2 La Cattura di Zagaria? Di fronte alle accuse della De Simone, Carlo è costretto a mettere in discussione tutte le sue scelte e tutto questo non farà altro che mettere a rischio le indagini su Zagaria (Alessandro Preziosi), destabilizzando la squadra e questo non fa altro che dare ragione alla strategia del boss che a sua disposizione ha una talpa che evita anche un’irruzione in casa Ventriglia e così la squadra dovrà riorganizzarsi proprio mentre Romano trova delle cose importanti che potrebbero portare a Turco e Carlo, per farsi perdonare, si offre volontario per infiltrarsi in quel pericoloso mondo. Nel frattempo, Zagaria ha proposta ad Agata di diventare l’erede del suo impero criminale e lei si rifugia tra le braccia di Nicola sperando di riuscire presto a fuggire ma prima di andare via cerca di aiutare un’associazione di genitori di bambini malati di cancro legati proprio ai rifiuti tossici che la camorra seppellisce in tutto il casertano.

FBI 3/ Anticipazioni episodio oggi 24 aprile: Tiffany in crisi?

Quando il cerchio si stringe intorno a Zagaria, il boss prova a trovare nuove prove di collusione contro Romano pensando alla corruzione nei confronti di un poliziotto con dei soldi nascosti in una cassetta di sicurezza, soldi che costringono la De Simone ad agire contro il collega e la sua squadra.

LEGGI ANCHE:

NCIS 18/ Anticipazioni puntata oggi, 23 aprile: chi ha ucciso Barnes?

© RIPRODUZIONE RISERVATA