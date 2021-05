Sotto Copertura 2 La Cattura di Zagaria/ Anticipazioni ultima puntata oggi 1 maggio: il boss ha vinto?

Sotto Copertura 2 La Cattura di Zagaria, anticipazioni ultima puntata oggi 1 maggio

Nuova puntata in replica di Sotto Copertura La Cattura di Zagaria in cui sentiremo ancora parlare di Romano che viene sbattuto nella capitale mentre Visentin viene chiamato a prendere il suo posto. L’appuntamento è fissato per oggi, 30 aprile, su Rai1 proprio con Claudio Gioè pronto a vestire i panni del protagonisti e con Alessandro Preziosi suo rivale. Ma cosa succederà quando le cose prenderanno una piega complicata? Il racconto dell’arresto di Zagaria continua e la serie tv firmata da Giulio Manfredonia continua a mietere successi anche in replica e dopo tanti anni dall’esordio, e adesso? L’appuntamento è fissato con un altro colpo basso del boss di spicco dei Casalesi, l’imprendibile capo della camorra casertana, che ormai latita da 20 anni e che è il rivale di Michele Romano in questa storia.

NCIS 18/ Anticipazioni puntata oggi 30 aprile: chi ha ucciso Norman Mason?

Sotto Copertura 2: Romano trasferito, il boss ha vinto?

La nuova puntata di Sotto Copertura La cattura di Zagaria prende il via proprio da qui con il superpoliziotto capo della squadra Mobile di Napoli trasferito a Roma mentre la squadra passa in mano a Visentin. Per fortuna Francesco conosce i metodi di Romano e si fida di lui e per questo rompe la collaborazione con la De Simone e si schiera con la squadra con l’obiettivo di portare a casa l’obiettivo finale: la cattura di Zagaria. Quest’ultimo deve fare i conti con il tradimento di Agata e Nicola scoprendo della loro liason e questo lo destabilizza un po’, deciderà di agire contro di loro? Intanto c’è chi è pronto a sferrare l’attacco decisivo al boss e poter finalmente fare irruzione nel bunker. Proprio nella puntata di questa sera avremo modo di capire dove si trova il suo bunker e a quel punto la squadra potrà finalmente fare irruzione ma non senza Romano, ci sarà modo di riaverlo in squadra per il gran finale?

LEGGI ANCHE:

Anticipazioni Un Passo dal Cielo 6/ Sesta puntata 6 maggio: la svolta per FrancescoUn passo dal Cielo 6, i guardiani/ Diretta, anticipazioni: tra Francesco e Emanuela..

© RIPRODUZIONE RISERVATA