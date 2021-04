Sotto copertura/ Anticipazioni oggi, 10 aprile: cattura di Antonio Iovine (replica)

Sotto copertura, anticipazioni oggi, 10 aprile del film tv con Claudio Gioè

Claudio Gioè continua a mietere successi e dopo il successo di Màkari, questa sera torna in onda contro Amici 2021 con la replica di Sotto Copertura, la miniserie andata in onda per la prima volta nel 2015 in due serate. A differenza di allora, però questa volta non andranno in onda due puntate ma una un’unica, rieditata, per andare contro Amici 2021 e mettendo insieme le indagini e l’arresto di Antonio Iovine. La fiction, co-prodotta da Lux Vide e Rai Fiction, andrà in scena portando sullo schermo un evento davvero accaduto ovvero l’arresto del boss dei Casalesi datato ormai dieci anni fa. A mettere le manette al boss sarà la Squadra Mobile di Napoli, a seguito di una lunga indagine che portò gli agenti a individuare e scoprire il nascondiglio dell’uomo e poi portarlo via.

Sotto Copertura, la trama e il cast: dove si trova Iovine?

Al centro del racconto di Sotto Copertura ci sarà il Commissario Michele Romano (interpretato proprio da Claudio Gioè) che continua ad indagare notte e giorni proprio sul boss, interpretato da Guido Caprino, fino a quando la Procuratrice (Iaia Forte) ferma l’operazione perché non autorizzata. Al fianco di Michele ci sarà la sua squadra ovvero Rosanna Croce (che avrà il volto di Raffaella Rea), Arturo De Luca (Simone Montedoro) e anche Salvo Izzo (Antonio Gerardi). Toccherà a loro mettere insieme di nuovi i pazzi ricominciando da capo la loro indagine con tutti gli intoppi e gli ostacoli del caso fino a che tutto cambia grazie all’arresto di un affiliato del clan. Sarà lui a rivelare che Anna Corradi (Dalila Pasquariello) è la vivandiera dello stesso Iovine e quindi basterà seguire e tenere sotto controllo lei per arrivare al bunker e rintracciare il boss. Nel frattempo, Iovine pensa ai suoi affari contattando Michele Zagaria (Antonio Pennarella) per mettere le mani sulla bonifica delle terre in cui il clan ha interrato dei rifiuti. Chi li aiuterà a farlo e come farà Michele a fermarli?

