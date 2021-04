Sotto Copertura La cattura di Zagaria/ Anticipazioni oggi 17 aprile: caccia al boss latitante (replica)

Sotto Copertura La cattura di Zagaria, anticipazioni puntata in replica del 17 aprile

Cambio di programmazione per Rai1 che ha deciso di lasciar perdere il confronto con Amici 2021 e di optare quindi ancora per le buone vecchie repliche a costo zero. Toccherà a Claudio Gioè occupare nuovamente il prime time del sabato anche oggi, 17 aprile, a partire dalle 21.30 circa, con la replica della miniserie Sotto Copertura che ancora una volta porterà sullo schermo intensità ma anche lavoro duro e impegno civile proprio come quello delle forze dell’ordine e del Magistrato protagonista, Michele, interpretato proprio da Gioè. A firmare la regia della serie di Rai1 è il regista Giulio Manfredonia chiamando a raccontare con immagini e location, quella che è una delle pagine centrali della lotta contro il malaffare ovvero quella della cattura del boss di spicco dei Casalesi, ovvero Zagaria.

FBI 3/ Anticipazioni episodio oggi, 17 aprile: Nestor e Maggie in crisi?

La Mobile di Napoli sulle tracce di Zagaria

Al centro della nuova puntata della miniserie di Rai1 ci sarà proprio la cattura del capo della camorra che per venti anni è riuscito a scappare agli inquirenti mettendo in atto una complicata quanto poco tangibile latitanza che si è conclusa proprio con il suo arresto per mano, almeno nella serie, di Michele Romano. Claudio Gioè sarà ancora il superpoliziotto chiamato a tenere ben salde le redini della squadra Mobile di Napoli proprio mentre la caccia al boss si farà più complicata e intricata. La puntata prenderà il via con la storia del boss e di Romano che, insieme ai suoi agenti, inizieranno la loro caccia trovando l’assassino di Artuto, Daniele Turco. A quel punto prenderanno il via parallelamente anche quelle che saranno le indagini su Zagaria alle prese con beghe familiari. Sarà il boss a scoprire, suo malgrado, la relazione che la nipote Agata sta intrattenendo con Nicola e sicuramente non ne sarà felice, anzi. Proprio quest’ultima, però, avrà modo di avere sotto gli occhi una serie di rivelazioni sconcertanti sul boss, quali e come reagirà a tutto questo?

Blue Bloods 10/ Anticipazioni episodio oggi, 17 aprile: Frank e il sindaco, è lite!

Sotto Copertura, De Simone contro Romano?

Intanto, le indagini della PM De Simone su Romano e le sue implicazioni con la camorra continuando e sembra che gli indizi sulla sua colpevolezza siano sempre di più, ma siamo sicuri che non sianos studiati e creati ad hoc? Tutto quello che sta succedendo, infatti, sta mettendo a rischio anche quelle che sono le sue indagini sul boss Zagaria mettendo in crisi la squadra che da sempre lo segue e lo sostiene. Chi vincerà questa partita a scacchi? Lo scopriremo solo questa sera quando la puntata andrà in onda su Rai1 in replica per la gioia degli appassionati del genere e anche di Claudio Gioè re della rete in queste settimane.

LEGGI ANCHE:

Michele Zagaria, storia vera Sotto Copertura/ Il pericoloso boss scovato all'interno di un bunker...

© RIPRODUZIONE RISERVATA