SOTTO IL SOLE DI RICCIONE/ Su Canale 5 il film che non ha ottenuto “pareri positivi”

Sotto il sole di Riccione ha preso il nome grazie al singolo Riccione del cantante dei The Giornalisti Tommaso Paradiso. Non a caso, questo artista ha curato la colonna sonora del film e compare anche nella pellicola nei panni di sè stesso. Nella colonna sonora sono presenti anche altre canzoni dei The Giornalisti. Questo film nonostante la tanta promozione che ha ricevuto prima della sua uscita, non ha ricevuto pareri positivi. Sia critica che pubblico lo hanno catalogato come un prodotto scadente, in linea con la maggior parte delle altre produzioni Netflix italiane. Non a caso, dopo un primo periodo di successo, il film è lentamente scomparso dal catalogo ricevendo meno visualizzazioni nel corso dei mesi. Nel cast del film ritroviamo un attore diventato famoso tra gli anni ottanta e novanta, cioè Andrea Roncato che interpreta Gualtiero. Questi era riuscito a raccogliere consensi nel duo con Gigi molto amato dal pubblico televisivo. In carriera ha lavorato con tantissimi registi di livello come Neri Parenti, Sergio Corbucci, Sergio Martino, Gabriele Muccino e molti altri ancora.

Uomini selvaggi su Rete 4/ Un film cult del passato

Sotto il sole di Riccione, film diretto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia

Sotto il sole di Riccione sarà trasmesso oggi, 21 settembre, a partire dalle ore 21:30 su Canale 5. Si tratta di un film che ha debuttato su Netflix nell’anno 2020 ed è una produzione italiana di genere sentimentale. Il regista del film è il duo YouNuts! composto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia mentre la sceneggiatura è stata scritta da Enrico Vanzina, Caterina Salvadori e Ciro Zecca. All’interno del cast del film ci sono numerosi giovani attori italiani come Cristiano Caccamo, Saul Nanni, Andrea Roncato, Ludovica Martino, Lorenzo Zurzolo, Isabella Ferrari e Luca Ward. Le musiche del film sono state realizzate dal cantante Tommaso Paradiso e da Matteo Cantaluppi.

Jumanji Benvenuti nella giungla/ Streaming del film su Rai 2 che "non osa troppo"

Sotto il sole di Riccione, la trama del film

Leggiamo la trama di Sotto il sole di Riccione. Le cose che possono succedere in una sola estate sono davvero tanto. Questa è una lezione che hanno imparato sulla loro pelle i giovani Marco, Vincenzo, Camilla e Ciro. Questi giovani si trovano a Riccione, meta che viene frequentata da turisti provenienti da tutta l’Europa. In questo splendido panorama, caratterizzato da spiagge dorate, i ragazzi inseguono diversi obiettivi. Ad esempio, c’è chi cerca l’amore e troverà una piacevole sorpresa, c’è chi punta sull’amicizia e c’è chi invece vuole solo divertirsi durante il periodo estivo. Nei dettagli, Vincenzo, riuscirà grazie anche all’amico Furio a scoprire per la prima volta l’amore. Per Vincenzo sarà una vera e propria sfida, visto che è cieco e non riesce ad orientarsi bene. Marco invece, si ritroverà a fare una scelta molto difficile, ma alla fine il suo coraggio sarà premiato e imparerà una lezione che non dimenticherà mai nella vita. Infine, Ciro, nuovo bagnino del Bagno 66, capirà che a volte non basta solo divertirsi, ma occorre anche aprire il cuore ai sentimenti. Sullo sfondo poi, ci saranno le vicende di vari adulti che non hanno mai smesso di essere ragazzi dentro: Gualtiero, Lucio e Irene.

Attacco al potere 3/ Streaming del film su Italia 1 con del "potenziale nascosto"

Video, il trailer del film “Sotto il sole di Riccione”





© RIPRODUZIONE RISERVATA