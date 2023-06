Sottomarino Titan, Oceangate: “I passeggeri sono morti”/ “Ipotesi implosione istantanea”

Sarebbero del Titan, il sottomarino scomparso domenica scorsa con a bordo cinque persone, i rottami trovati da uno dei robot impegnati nelle ricerche. Un esperto citato dalla Bbc ha confermato che i detriti trovati sarebbero la parte posteriore e il telaio di atterraggio del piccolo sottomarino. I passeggeri, come confermato dalla stessa azienda Oceangate, che organizza delle spedizioni dirette verso il relitto del Titanic, sarebbero morti.

La Guardia Costiera Usa ha diramato un comunicato nel quale ha spiegato che i relitti del sommergibile sono stati trovati a circa duecento metri dal Titanic. La tragedia sarebbe dovuta a “un’implosione”. Nel pomeriggio, la Guardia Costiera aveva spiegato che uno dei due veicoli telecomandati (ROV) dispiegati aveva scoperto un “campo di detriti” proprio nell’area delle ricerche. Come rivela l’Agi, sarebbe stato il ROV della nave canadese Horizon Arctic ad individuare i resti sul fondale marino, vicino al Titanic.

L’ipotesi della “Implosione istantanea”

Secondo Guillermo Soehnlein, co-fondatore della società insieme al pilota scomparso del Titan, Stockton Rush, ha spiegato che nel sottomarino potrebbe essersi verificata una “implosione istantanea”. Ha spiegato ancora in un’intervista alla Bbc: “Quello che so è che, indipendentemente dal sottomarino, quando si opera in profondità la pressione è così grande su qualsiasi sottomarino che se si verifica un guasto si verificherebbe un’implosione istantanea. Se è quello che è successo, sarebbe successo quattro giorni fa”.

Il co-fondatore di OceanGate ha spiegato anche che non si stupirebbe se qualcosa venisse trovato in superficie: “So che il nostro protocollo per le comunicazioni perse prevede che il pilota faccia emergere il sottomarino. Fin dall’inizio ho sempre pensato che fosse probabilmente quello che avrebbe fatto Stockton”. In questo caso, la ricerca sarebbe ancora più difficile secondo Soehnlein, che ha lasciato OceanGate dieci anni fa. “Dobbiamo imparare da ciò che sta accadendo, scoprire cosa è successo, prendere quelle lezioni e portarle avanti” ha concluso.