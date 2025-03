Dramma in Egitto dove un sottomarino è affondato nelle acque del Mar Rosso, causando la morte di sei persone. Un bilancio pesantissimo ma che poteva essere ben più grave tenendo conto che a bordo dello stesso mezzo subacqueo vi fossero ben 45 persone, tutti turisti in aggiunta ai membri dell’equipaggio. La vicenda, come riferisce RaiNews attraverso il proprio portale web, si è svolta di preciso nella nota località turistica di Hurghada, in Egitto, e a bordo, secondo quanto emerso, vi erano tutti turisti russi, notizia poi confermata anche dal consolato russo della stessa cittadina egiziana.

Delle 45 persone, 30 sarebbero state tratte in salvo, mentre sei sono purtroppo decedute come detto sopra, e nove sarebbero invece rimaste ferite. Di queste, quattro sarebbero in gravi condizioni, di conseguenza il bilancio finale delle vittime non è da escludere possa ulteriormente aumentare nel corso delle prossime ore. Ma cosa è successo? Al momento tutto tace ma si sa con certezza che il sottomarino Sindbad, di proprietà di un hotel dallo stesso nome, stesse esplorando la barriera corallina nelle acque del Mar Rosso, un’avventura decisamente suggestiva che purtroppo è finita in tragedia per sei persone.

SOTTOMARINO AFFONDA NEL MAR ROSSO: COSA E’ SUCCESSO?

Potrebbe essersi forse verificato un guasto o magari un errore umano, nessuno sa dirlo, in ogni caso il batiscafo non si trovava ad alte profondità ma piuttosto superficiale, e anche questo ha permesso ai più di uscirne sani e salvi grazie all’arrivo tempestivo dei soccorsi.

Il sottomarino egiziano è entrato in azione alle ore 10:00 di questa mattina, 27 marzo 2025, e non era ovviamente la prima volta che si immergeva nell’acqua visto che, come specifica RaiNews, era in attività da diversi anni, esplorando appunto i fondali come attrazione turistica e immergendosi a profondità piuttosto superficiali. Poteva infatti scendere fino a 25 metri sotto il livello del mare, e ogni passeggero godeva di un oblò attraverso cui gustare il panorama sottomarino. L’azienda proprietaria ne possiede un altro identico.

