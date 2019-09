Sottosegretari e viceministri Governo Conte-bis/ Lista nomi M5s-Pd-LeU-Maie

Sottosegretari e viceministri Governo Conte bis, fumata bianca tra le forze di maggioranza dopo un lungo dibattito: al termine della riunione convocata questa mattina è stata diramata la lista dei nomi che completeranno la “squadra” giallorossa. 52 nomine in tutto con 42 sottosegretari (21 M5s, 18 Pd, 2 LeU e 1 Maie) e 10 viceministri (6 M5s e Pd), il giuramento è in programma lunedì 16 settembre 2019. Non mancano le polemiche, sono in tanti a chiedere spiegazioni per la presenza di appena quattordici donne, e ci sono esclusioni eccellenti: restano fuori gli ex ministri grillini Elisabetta Trenta e Barbara Lezzi, mentre in casa dem segnaliamo l’assenza di Emanuele Fiano, Lia Quartapelle e Maurizio Martina. Possibili novità per quanto riguarda la Regione Lazio: l’ingresso al Governo degli assessori Manzella e Bonaccorsi apre l’ipotesi rimpasto per la giunta di Nicola Zingaretti, con il segretario Pd che potrebbe coinvolgere esponenti 5 Stelle.

SOTTOSEGRETARI E VICEMINISTRI GOVERNO CONTE BIS: LA LISTA DEI NOMI

Partiamo dai viceministri, con le nomine di sei esponenti grillini e quattro dem: agli Esteri Emanuela Del Re (M5s) e Marina Sereni (Pd), mentre agli Interni troviamo Vito Crimi (M5s) e Matteo Mauri (Pd). Laura Castelli riconfermata viceministro all’Economia, affiancata dal dem Antonio Misiani, mentre Stefano Buffagni (M5s) è stato nominato viceministro al Minisero dello Sviluppo Economico. Infine, Giancarlo Cancelleri (M5s) alle Infrastrutture, e Pierpaolo Sileri (M5s) alla Salute. Nell’elenco dei sottosegretari troviamo diverse riconferme, basti pensare a Vittorio Ferraresi alla Giustizia od a Angelo Tofalo alla Difesa, mentre ci sono interessati novità in casa Pd: l’ex sindaco di Vicenza Achille Variati va agli Interni, mentre il renziano Ivan Scalfarotto agli Esteri così come Ricardo Merlo, unico esponente del Movimento per gli italiani all’Estero).

SOTTOSEGRETARI GOVERNO CONTE BIS, LA LISTA COMPLETA

Programmazione economica e investimenti

Mario Turco (M5s)

Editoria

Andrea Martella (Pd)

Rapporti Parlamento

Simona Malpezzi (Pd)

Gianluca Castaldi (M5s)

Affari europei

Laura Agea (M5s)

Esteri

Ivan Scalfarotto (Pd)

Manlio Di Stefano (M5s)

Ricardo Merlo (Maie)

Interno

Achille Variati (Pd)

Carlo Sibilia (M5s)

Giustizia

Vittorio Ferraresi (M5s)

Andrea Giorgis (Pd)

Difesa

Angelo Tofalo (M5s)

Giulio Calvisi (Pd)

Economia

Pierpaolo Baretta (Pd)

Alessio Villarosa (M5s)

Cecilia Guerra (LeU)

Mise

Alessandra Todde (M5s)

Gianpaolo Manzella (Pd)

Mirella Liuzzi (M5s)

Alessia Morani (Pd)

Politiche Agricole

Giuseppe Labate (M5s)

Ambiente

Roberto Morassut (Pd)

Infrastrutture

Roberto Traversi (M5s)

Salvatore Margiotta (Pd)

Lavoro

Stanislao Di Piazza (M5s)

Francesca Puglisi (Pd)

Istruzione

Lucia Azzolina (M5s)

Anna Ascani (viceministro Pd)

Giuseppe De Cristofaro (Leu)

Cultura

Anna Laura Orrico (M5s)

Lorenza Bonaccorsi (Pd)

Salute

Pierpaolo Sileri (M5s) viceministro

Sandra Zampa (Pd) sottosegretario



