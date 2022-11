Sottosegretari Governo Meloni, chi sono: 31 nomi/ Diretta video giuramento Quirinale

SOTTOSEGRETARI DEL GOVERNO MELONI: DIRETTA VIDEO GIURAMENTO AL QUIRINALE

Il Governo Meloni nel Consiglio dei Ministri di lunedì 31 ottobre ha nominato i 31 sottosegretari e 8 viceministri che comporranno il “sottogoverno” in sostegno ai singoli dicasteri per la nuova legislatura appena iniziata: come già annunciato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa lunedì, oggi mercoledì 2 novembre si tiene al Quirinale la cerimonia di giuramento dei nuovi sottosegretari davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’appuntamento è fissato per le ore 11 con l’evento trasmesso in diretta video streaming sul sito del Quirinale e sul canale YouTube del Governo.

SCENARIO/ La scelta tra Francia e Germania che la Meloni è chiamata fare

«Il giuramento dei sottosegretari del Governo Meloni sarà il 2 novembre e qui mi divertirò a leggere i giornali, ma abbiamo bisogno di fare in fretta», ha detto ancora Meloni scherzando sulla ricorrenza del 2 novembre legata ai defunti. Nel prossimo CdM già convocato per venerdì 4 novembre 2022 saranno nominati ufficialmente anche gli 8 viceministri annunciati lunedì dalla Premier: nel pomeriggio dello stesso giorno giureranno anche loro al Quirinale, compiendo così l’ultimo atto formale del nuovo Governo Meloni ufficialmente insediato.

MANOVRE A DESTRA/ Cosa c'è dietro il ritorno di Gianfranco Fini?

CHI SONO I 31 SOTTOSEGRETARI DEL GOVERNO MELONI: NOMI, PARTITI E INCARICHI

11 donne (e 2 viceministre), 4 partiti rappresentati, 4+1 figure legate alla gestione di Palazzo Chigi: per capire chi sono i 31 (+1, Alfredo Mantovano a P. Chigi) sottosegretari nominati dal Governo Meloni occorre scorrere la lista dei nomi che vi riportiamo qui sotto esattamente come enunciata dalla Presidente del Consiglio lunedì in conferenza stampa. In attesa del giuramento che avverrà in tarda mattinata al Quirinale, l’accordo di maggioranza ha visto la seguente composizione delle forze: a Fratelli d’Italia vanno 4 viceministri e 15 sottosegretari; alla Lega 2 viceministri e 9 sottosegretari; 2 viceministri e 8 sottosegretari a Forza Italia e un solo sottosegretario per Noi Moderati (Giorgio Silli agli Esteri, ndr). Berlusconi ottiene meno di Salvini in termini di rappresentanza, ma raggiunge tutti gli obiettivi prefissati: Editoria, Giustizia e MISE (ex Sviluppo Economico). Ecco qui di seguito tutti i nomi dei 31 sottosegretari, divisi per i dicasteri di riferimento:

PIL E POLITICA/ Ecco le scelte che possono evitare un 2023 col segno meno

ESTERI: Giorgio Silli (Cambiamo-NoiModerati); Maria Tripodi (FI)

INTERNI: Emanuele Prisco (FdI); Wanda Ferro (FdI): Nicola Molteni (Lega)

GIUSTIZIA: Andrea Delmastro Delle Vedove (FdI); Andrea Ostellari (Lega)

DIFESA: Isabella Rauti (FdI); Matteo Perego (FI)

ECONOMIA: Lucia Albano (FdI); Federico Freni (Lega); Sandra Savino (FI)

MISE: Fausta Bergamotto (FdI); Massimo Bitonci (Lega)

AMBIENTE: Claudio Barbaro (FdI)

AGRICOLTURA: Patrizio La Pietra (FdI); Luigi D’Eramo (Lega)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: Tullio Ferrante (FI)

LAVORO: Claudio Durigon (Lega)

ISTRUZIONE: Paola Frassinetti (FdI)

UNIVERSITA’ E RICERCA: Augusta Montaruli (FdI)

CULTURA: Gianmarco Mazzi (FdI); Lucia Borgonzoni (Lega); Vittorio Sgarbi (Rinascimento-NoiModerati)

SALUTE: Marcello Gemmato (FdI)

RAPPORTI CON IL PARLAMENTO: Giuseppina Castiello (Lega); Matilde Siracusano (FI)

SOTTOSEGRETARI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO: Alessio Butti (FdI, Innovazione) Giovanbattista Fazzolari (FdI, Attuazione del programma) Alberto Barachini (FI, Editoria) Alessandro Morelli (Lega, Cipe)

OGGI I SOTTOSEGRETARI, VENERDÌ I VICEMINISTRI: CHI SONO GLI 8 NOMINATI IN CDM

Dopo il giuramento dei 31 sottosegretari del Governo Meloni oggi al Quirinale, le porte del Colle si riapriranno venerdì 4 novembre pomeriggio per il giuramento questa volta degli 8 viceministri nominati con le rispettive deleghe nel Consiglio dei Ministri di venerdì mattina. La lista messa a punto dalla maggioranza e letta dalla Premier Giorgia Meloni prevede dunque:

ESTERI: Edmondo Cirielli (Fdi)

GIUSTIZIA: Francesco Paolo Sisto (Fi)

MEF: Maurizio Leo (Fdi)

MISE Valentino Valentini (Fi)

AMBIENTE: Vannia Gava (Lega)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: Galeazzo Bignami (Fdi) Edoardo Rixi (Lega)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI: Maria Teresa Bellucci (Fdi)

QUI SOTTO LA CERIMONIA DI GIURAMENTO DEI SOTTOSEGRETARI AL QUIRINALE













© RIPRODUZIONE RISERVATA