Soumahoro rischia decadenza seggio Camera? “Irregolarità nei fondi elettorali”/ Lui si difende “Farò ricorso”

Su Aboubakar Soumahoro si allunga l’ombra dell’espulsione dalla Camera. Per il deputato di origini ivoriane c’è il rischio della decadenza dal seggio per irregolarità nella rendicontazione dei fondi elettorali delle ultime elezioni politiche. Questa grana potrebbe avere effetti ancor più dirompenti, oltre che immediati, dei guai giudiziari della moglie e della suocera. La commissione elettorale della Camera, su indicazione dell’ufficio di presidenza di Montecitorio, ha avviato l’iter per far decadere Soumahoro, confluito nel gruppo misto dopo essere stato eletto nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra. Dietro questa decisione c’è la segnalazione arrivata dalla Corte d’Appello di Bologna che, dopo la revisione d’ufficio sulla documentazione di ogni candidato, ha riscontrato irregolarità su 12mila euro di fondi ricevuti in campagna elettorale.

Soumahoro è stato eletto nel collegio plurinominale Emilia-Romagna P02 con 91.694 voti e il 36,06% delle preferenze. Quindi, è finito dietro alla candidata di centrodestra Daniela Dondi (37,44%, 95.262 voti), ma è stato “ripescato” nella distribuzione dei seggi su scala nazionale. Il deputato, sindacalista e attivista per l’accoglienza dei migranti, per sostenere la sua candidatura aveva avviato anche una raccolta fondi pubblica, totalizzando 7.372 euro grazie a 108 donatori.

SOUMAHORO SI DIFENDE “DIMOSTRERO’ MIA TRASPARENZA”

“Le contestazioni di irregolarità che mi vengono mosse riguardano aspetti meramente formali“, ha dichiarato Soumahoro in una nota. In merito ai fondi, ha aggiunto che, “come previsto dalla legge, sono stati tutti utilizzati per la campagna elettorale: i miei avvocati stanno predisponendo il ricorso contro il provvedimento della Corte per confutare con precisione gli addebiti che sono stati sollevati nei miei confronti“. Il deputato ha spiegato che manderà quanto prima alla Giunta delle elezioni la sua documentazione per fare luce su ogni aspetto: “Sono sereno, dimostrerò la mia assoluta trasparenza nelle sedi opportune“.

Nel frattempo, si è tenuta la prima udienza preliminare per l’eventuale rinvio a giudizio di Murekatete, Mukamitsindo e altre quattro persone per la gestione contabile della coop Karibu. Al giudice sono giunte le richieste di costituirsi parte civile da parte di una trentina di ex dipendenti delle due sigle, presenti all’esterno sotto le bandiere del sindacato Uiltucs. La prefettura di Latina, invece, non ha inoltrato alcuna richiesta, pur avendone i titoli in quanto ente pubblico che elargiva materialmente i fondi. Come evidenziato dal Corriere della Sera, il gip di Latina ha rinviato la decisione al 17 novembre. Nel pomeriggio si sono tenuti gli interrogatori di garanzia. Né la moglie di Soumahoro né la suocera erano presenti in aula per l’udienza preliminare: Mukamitsindo ha sostenuto in persona il confronto col gip, invece Murekatete era collegata in videoconferenza. Entrambe si sono avvalse della facoltà di non rispondere, fornendo dichiarazioni spontanee nelle quali hanno respinto ogni accusa.











