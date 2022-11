Soumahoro, Sinistra incolpa anche il Papa/ “Anche persone con un ruolo spirituale…”

Non si placano le polemiche legate al caso Soumahoro e all’accoglienza dei migranti, e della questione se ne è occupato largamente anche il quotidiano Libero, stamane, raccontando un episodio alquanto curioso. Il titolo dell’articolo è “Sinistra e Verdi incolpano il Papa per Soumahoro”, con riferimento ad alcune dichiarazioni di esponenti politici del centrosinistra delle ultime ore, in difesa del proprio operato Nel mirino, in particolare, Angelo Bonelli, che ieri è stati ospito della trasmissione di Rai Tre “Mezz’ora in più” insieme a Nicola Fratoianni: “Sono riusciti perfino a dare la colpa al Papa – commenta Libero – pur di provare a schivare i ganci del caso Soumahoro, tentativo chiaramente finito con un ko tecnico, chissà se con una scomunica”.

Ma veniamo alle parole “incriminate”: Lucia Annunziata di Mezz’ora in più, ad un certo punto ha chiesto a Bonelli se sapesse delle ombre sul curriculum della famiglia Soumahoro, e lui ha replicato: «Non solo non eravamo a conoscenza noi, ma nemmeno tanti prefetti, tanti sindaci, presidenti del Consiglio, e non voglio scomodare persone che hanno un ruolo spirituale molto importante nel mondo».

SOUMAHORO, LA SINISTRA TIRA IN BALLO IL PAPA: “NON SAPEVAMO NULLA”

Bonelli, fa notare Libero, non scomoda direttamente Papa Francesco nel parlare di Soumahoro, ma il riferimento, sottolinea il giornale, appare scontato in quanto due anni fa Bergoglio ricevette proprio Soumahoro in occasione dell’udienza generale del primo maggio, episodio tra l’altro ricordato anche a Propaganda Live da Diego Bianchi. «Noi non sapevamo nulla», aggiunge ancora il co-portavoce di Europa Verde e «comunque su Aboubakar non c’è alcun procedimento giudiziario».

Quindi Bonelli ha concluso dicendo che Soumahoro «era una personalità molto sostenuta dal mondo della cultura, che ha fatto delle battaglie anche molto importanti», e che «ora fare un processo ex post non è corretto: dire “dovevate sapere” non è corretto, perché chi sapeva, allora, doveva dirlo, e non intervenire successivamente per dire: “Ah ma è un personaggio particolare…”». “Giusto – aggiunge il quotidiano Libero chiosando – ma nel dubbio meglio dire che Aboubakar l’aveva incontrato anche il Papa, si capisce”.

