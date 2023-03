Soumahoro, sospetti sul mutuo ottenuto/ Video Striscia la Notizia: “Quella banca…”

Il programma satirico di Canale 5, Striscia la notizia, è tornato ad occuparsi nella serata di ieri del caso Soumahoro, il deputato di sinistra accusato, a suo modo di vedere ingiustamente, di aver sfruttato in qualche modo i fondi ottenuti per accogliere i migranti. A realizzare il servizio è stato l’inviato pugliese Pinuccio, che da tempo sta gestendo la vicenda e che si è soffermato nuovamente sul famoso mutuo che è stato erogato in favore dell’ex sindacalista. Soumahoro ha ottenuto ben 270 mila euro nonostante abbia dichiarato un reddito lordo decisamente basso. E’ noto e risaputo che gli istituti di credito concedono i mutui alle famiglie tenendo conto dei redditi degli stessi componenti.

Per farla in breve, si sommano gli stipendi dei due coniugi, si divide la somma per tre e si detraggono eventuali finanziamenti per capire la rata sostenibile. Ebbene, Soumahoro, stando ai documenti mostrati da Striscia la notizia, avrebbe dichiarato circa 9mila euro nel 2022 e 24mila l’anno precedente, sicuramente non cifre esagerate. Inoltre, stando a quanto aveva spiegato lo stesso deputato, per acquistare una casa a Roma costata ben 360mila euro nel 2022, aveva dato un anticipo di 90mila euro.

SOUMAHORO, SOSPETTI SUL MUTUO OTTENUTO: ECCO COSA HA SCOPERTO STRISCIA

Ma a Pinuccio qualcosa non sembra tornare, e l’inviato del programma di Antonio Ricci è così voluto andare ad indagare, mandando un attore (lui l’avrebbero ovviamente riconosciuto), nella stessa banca che ha erogato il mutuo a Soumahoro. Ebbene, il “gancio” ha provato a chiedere un prestito con le stesse condizioni dell’ex deputato ma non c’è stato verso visto che l’istituto di credito non gliel’ha concesso.

Pinuccio quindi si domanda giustamente: “Ma è possibile ottenere un mutuo di questo genere con un reddito così basso?”. A quel punto l’inviato scopre “una piccola curiosità”, ovvero: “La banca erogatrice del mutuo è la stessa dove arrivavano i soldi delle controverse raccolte fondi, ovvero quelli che anziché andare alla Lega Braccianti finivano direttamente sul conto corrente personale di Aboubakar Soumahoro”. La sensazione è che il tg satirico tornerà presto ad occuparsi della vicenda. Clicca qui per il video di Striscia La Notizia di ieri sera.

