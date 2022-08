Soundbar, i migliori modelli per l’home cinema/ LG, Sony, Samsung: quale scegliere?

Di pari passo con la diffusione sempre più massiccia delle piattaforme di video streaming come Netflix, Prime Video e Disney+, sono aumentati gli italiani che hanno deciso di dotare la propria smart tv di una soundbar. Si tratta di un dispositivo che permette di godere fra le proprie mura domestiche di un audio di qualità elevata, capace di farti immergere ancora di più dentro la serie tv, il film o il documentario che si sta visionando. Tanti i modelli di alta qualità in vendita, e la nostra redazione ha deciso di selezionare per voi quelli migliori dal punto di vista della qualità/prezzo, spulciando su Amazon fra i più venduti nonché quelli con le recensioni migliori.

Partiamo dal modello a marchio LG, leggasi l’SN4, in assoluto il prodotto più venduto della sua categoria. Si tratta di una soundbar senza fili, comodissima con tecnologia Bluetooth, dalla potenza di ben 300 watt e dotata di 2.1 canali. Il subwoofer è integrato, e abbiamo inoltre varie “diavolerie” audio come la tecnologia DTS, Virtual:X, Dolby Digital e AI Sound Pro. Infine vi sono l’ingresso ottico, quello USB e l’Hdmi. Il prezzo, in vendita su Amazon a questo link, è di 115.89 euro con ben il 42 per cento di sconto.

SOUNDBAR, I MODELLI DI SAMSUNG E SONY: INFO E PREZZI

Proseguiamo con un altro ottimo modello di soundbar, ovvero l’HW-A430/ZF a marchio Samsung, altra azienda che non ha bisogna di presentazioni. In questo caso stiamo parlando di un dispositivo da 270 watt, con 2.1 canali, 3 speaker, subwoofer integrato e un unico telecomando per controllare sia la stessa soundbar quanto la tv.

Il prezzo è leggermente inferiore rispetto al modello precedente, leggasi 99,99 euro, acquistabile qui su Amazon. Chiudiamo con il terzo modello, quello a firma Sony HT-SF 150. In questo caso parliamo di una soundbar da 2.0 canali, con 120 watt di potenza, sempre bluetooth, dotata di ingressi HDMI (ARC), audio ottico, e USB tipo A. Il prezzo? Solo 85.82 euro (sconto del 5%), cliccando qui.

