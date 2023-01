Soundbar Kenwood/ Il primo altoparlante dell’azienda: audio impeccabile e performante

La prima soundbar della Kenwood potrebbe arrivare ben presto su questo mercato. L’azienda nota per appartenere al famoso Gruppo De’Longhi, produttore di piccoli elettrodomestici per la cucina, ha deciso di ampliare la sua gamma di prodotti, interfacciandosi in questo segmento di mercato in forte crescita.

L’altoparlante ideato da Kenwood potrebbe sfondare grazie alla sua alta capacità tecnologica, e apparentemente ottimale lato sound. Le media bar sono sempre più presenti nelle case degli italiani, grazie alla crescita simultanea con le smart TV e l’intrattenimento sempre più coinvolgente del mercato.

Soundbar della Kenwood: le caratteristiche per tutti

La soundbar Kenwood è stata chiamata con il codice LS–600BT. La sua realizzazione si basa essenzialmente sulle ottime prestazioni, accessibile per chiunque e massima flessibilità. La caratteristica principale di questo prodotto audio, sarà la capacità di riprodurre in modo perfetto, i contenuti acustici del monitor o TV in uso, facendolo nel modo più semplice possibile.

Di media bar per l’home cinema e intrattenimento di questo tipo, ce ne sono parecchie. Ma allora, come intenderà posizionarsi Kenwood tra i molteplici concorrenti presenti nel mercato? Sicuramente, il supporto bluetooth 5.0 agevola l’adattabilità con qualsiasi televisore.

Per chi è ideale questo prodotto? Sicuramente per coloro che vogliono unire bellezza estetica ad un suono nitido, pulito e che allo stesso tempo sia semplice da usare. Apparentemente, per la maggior parte degli italiani che non hanno grosse esigenze o quanto meno che non necessitano di un suono professionale.

Entrando più nel dettaglio, la prima soundbar Kenwood LS-600BT, ha una potenza pari a 60W RMS, capace di coinvolgere fortemente il telespettatore in un’esperienza audio molto immersiva. Il wireless di questo prodotto non penalizza l’effetto sonore, che riesce a mantenere i suoi standard qualitativi: chiari, di qualità e realistici.

Per i più esperti, è possibile altresì, personalizzare le impostazioni di equalizzazione, regolando l’audio in base alle proprie preferenze.











