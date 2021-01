Southampton batte Liverpool, tecnico si commuove/ Hasenhuttl piange: “match perfetto”

LIVERPOOL KO: TECNICO DEL SOUTHAMPTON IN LACRIME

Gran serata ieri per il Southampton, club della Premier League, che nella 17^ giornata del campionato inglese è riuscito nell’impresa di battere col risultato di 1-0 il Liverpool, campione nazionale e attuale leader della classifica, di Jurgen Klopp. Per la formazione del tecnico Ralph Hasenhuttl una serata magica, praticamente perfetta, che pure a mosso a grandissima commozione lo stesso allenatore, che al triplice fischio finale è stato visto in lacrime in ginocchio a bordo campo, tanta era l’emozione di superare un gigante come Klopp, premiato solo poche settimane come miglior allenatore per i FIFA Award. Per i Saints dunque una serata da incorniciare: nel 17^ turno alla formazione di casa è infatti bastata la rete di Ings, firmata su assist di Ward Prowse entro i primi due minuti di gioco, per strappare un clamoroso successo, contro ogni pronostico, tra le mura del Saint Mary’s Stadium. Oltre che far propri tre punti, sufficienti per fissare il Southampton alla sesta piazza della classifica della Premier League, con 29 punti (gli stessi del Manchester City, già in zona Europa League) e a 4 di distacco dai Reds, che pure rimangono in vetta (ma solo per differenza reti vantaggiosa, rispetto al Manchester United).

LIVERPOOL KO CONTRO IL SOUTHAMPTON, HASENHUTTL: “SERATA MAGICA”

Le immagini di Hasenhuttl inginocchiato in lacrime, commosso dalla clamorosa vittoria del suo Southampton contro il gigante Liverpool hanno fatto il giro del mondo nelle ultime ore: per il tecnico, che ha spesso detto di ispirarsi allo stesso Klopp, è stata davvero una serata unica nella storia. Naturale che poi nella conferenza stampa successiva, la commozione era ancora forte per l’allenatore dei Saints (in panca dal dicembre del 2018). Il tecnico austriaco ha dunque affermato, nel post partita di Southampton-Liverpool: “Avevo le lacrime agli occhi, anche a causa del vento. Vedere i nostri ragazzi combattere e dare tutto ciò che hanno, mi rende davvero orgoglioso. Per battere il Liverpool serviva la partita perfetta e penso che l’abbiamo fatta, è stata una gara intensa, la mia voce è quasi andata via”. In chiusura ha poi aggiunto: “La squadra ha creduto in quello che stava facendo. È stata una serata perfetta.”



