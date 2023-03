Souvenir d’Italie/ Film con Alberto Sordi su Rai 3 oggi, Venerdì 3 marzo

Souvenir d’Italie, film di Rai 3 diretto da Antonio Pietrangeli

Stasera Venerdì 3 marzo alle ore 21:20, Rai 3 trasmette la commedia italiana del 1957 Souvenir d’Italie, distribuito da Rank Film e prodotto da Ermanno Donati e Luigi Carpenteri per la Athena Cinematografica. La regia è di Antonio Pietrangeli, che nel corso della sua carriera ha vinto 3 Nastri d’argento e 1 David di Donatello. I suoi ultimi film diretti sono Come quando e perché, Le fate e Io la conoscevo bene.

Il protagonista maschile principale di Souvenir d’Italie è Alberto Sordi che interpreta Sergio Battistini. L’attore è stato protagonista e regista di importanti pellicole come Un tassinaro a New York, Tutti dentro, In viaggio con papà e Un italiano in America.

Nel film Souvenir d’Italie è presente anche Vittorio De Sica che interpreta la parte del conte. L’attore nel corso della sua lunga carriera ha ottenuto diversi Nastri d’Argento e David di Donatello, e oltre ad essere stato un grande attore è stato anche un bravo regista, lavorando più volte con Sofia Loren e Marcello Mastroianni. Tra i suoi capolavori ricordiamo Ladri di biciclette, L’oro di Napoli, Sciuscià e La ciociara, film che ha fatto vincere alla Loren il Premio Oscar come migliore attrice protagonista. Nel cast troviamo infine June Laverick, Ingeborg Schöner, Isabelle Corey, Massimo Girotti e tanti altri.

Souvenir d’Italie, la trama del film

Nel film Souvenir D’Italie, Margaret è una ricca ragazza inglese e durante il suo viaggio incontra Hilde e Josette, una tedesca e una francese che fanno l’autostop insieme. Le tre proseguono il viaggio in compagnia fino ad arrivare a Venezia, proseguono poi il viaggio verso Bologna, dove Margaret incontra il professor Parenti, già conosciuto in Inghilterra quando era prigioniero di guerra, e tra loro nasce un sentimento di amicizia che la ragazza non potrà dimenticare. A Firenze, Josette incontra Sergio un giovane intraprendente che segue la giovialità francese e abbandona la sua matura amante per diventare un ladro.

Ma la sua denuncia raggiunge il traditore a Pisa e la sua vita idilliaca viene bruscamente interrotta. Hilde incontra Gino un simpatico giovane conosciuto a Roma, e dopo un inizio burrascoso, tra loro si sviluppano teneri sentimenti, mentre Josette conosce un giovane avvocato, supera la sua indifferenza con la vivacità e se ne innamora. Nel frattempo, Margaret, dopo aver provato una grande delusione quando i favori che ha coltivato nel suo cuore non sono stati ricambiati, decide di volare in Inghilterra. Anche Hilde e Josette dicono addio ai propri fidanzati e promettono di tornare presto.











